https://sarabic.ae/20260724/وزير-فلسطيني-مجلس-السلام-بشأن-غزة-لم-يحقق-نتائج-ملموسة-ويحتاج-إلى-مراجعة-أولوياته-1115475169.html

وزير فلسطيني: مجلس السلام بشأن غزة لم يحقق نتائج ملموسة ويحتاج إلى مراجعة أولوياته

وزير فلسطيني: مجلس السلام بشأن غزة لم يحقق نتائج ملموسة ويحتاج إلى مراجعة أولوياته

سبوتنيك عربي

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، اليوم الجمعة، إن مجلس السلام بشأن غزة لم يحقق أي تقدم عملي منذ إنشائه، داعيًا إلى إعادة تقييم أدائه ومراجعة أولوياته... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T16:17+0000

2026-07-24T16:17+0000

2026-07-24T16:17+0000

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وأضاف العامور، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المؤشرات والوقائع منذ تأسيس المجلس تؤكد عدم إحراز تقدم ملموس، ما يستدعي تقييم التجربة السابقة وإعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع تطورات المرحلة.وأكد الوزير أن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، مشددًا على أن حلها يتطلب مسارًا سياسيًا برعاية دولية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.واختتم العامور تصريحاته بالتأكيد على أن الجانب الفلسطيني لا يزال يعول على دور المجتمع الدولي وضرورة تطبيق القانون الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس