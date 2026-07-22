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الرئيس اللبناني: نزع سلاح "حزب الله" ممكن بشرط إنهاء الاحتلال
الرئيس اللبناني: نزع سلاح "حزب الله" ممكن بشرط إنهاء الاحتلال
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن نزع سلاح "حزب الله" يصبح ممكنًا إذا توافرت الجدية في إزالة الاحتلال الإسرائيلي، وتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة والحصرية... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T06:26+0000
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وقال عون: "لا يمكن أن يكون لبنان آمنًا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد"، مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية بما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد.وأضاف: "النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة، ولأنه يقوم على الأساس نفسه الذي بنيتم عليه أمّتكم".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، أن إسرائيل تواصل تنفيذ انسحابها من جنوب لبنان عبر إعادة انتشار قواتها، مؤكداً أن الاتفاق المبرم مع لبنان حقق نتائج إيجابية.وقال ترامب: "لبنان تضرر على مدى عقود، وأسيئت معاملته لفترة طويلة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل على معالجة العديد من المشكلات التي يواجهها هذا البلد، ومشيداً بما وصفه بـ"العلاقات الجيدة جداً" بين واشنطن وبيروت.من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان يتطلع إلى مرحلة يسودها السلام، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.واختتم كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html
https://sarabic.ae/20260721/مزارعو-جنوبي-لبنان-يحصدون-القمح-وسط-مخلفات-الحرب-وغياب-الدعم-1115372839.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

الرئيس اللبناني: نزع سلاح "حزب الله" ممكن بشرط إنهاء الاحتلال

06:26 GMT 22.07.2026
© Photo / x.comالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Photo / x.com
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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن نزع سلاح "حزب الله" يصبح ممكنًا إذا توافرت الجدية في إزالة الاحتلال الإسرائيلي، وتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة والحصرية على الأراضي اللبنانية.
وقال عون: "لا يمكن أن يكون لبنان آمنًا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد"، مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية بما يضمن الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف: "النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة، ولأنه يقوم على الأساس نفسه الذي بنيتم عليه أمّتكم".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، أن إسرائيل تواصل تنفيذ انسحابها من جنوب لبنان عبر إعادة انتشار قواتها، مؤكداً أن الاتفاق المبرم مع لبنان حقق نتائج إيجابية.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
لبنان... بري يكشف ما طلبه من عون قبل لقاء ترامب
20 يوليو, 07:11 GMT
وقال ترامب: "لبنان تضرر على مدى عقود، وأسيئت معاملته لفترة طويلة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل على معالجة العديد من المشكلات التي يواجهها هذا البلد، ومشيداً بما وصفه بـ"العلاقات الجيدة جداً" بين واشنطن وبيروت.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي بصدد الانسحاب من جنوب لبنان، موضحاً أنه يعيد انتشار قواته في مناطق أخرى، كما لفت إلى أنه سينظر في القضايا المرتبطة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان يتطلع إلى مرحلة يسودها السلام، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
واختتم كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.
مزارعو جنوبي لبنان يحصدون القمح وسط مخلفات الحرب وغياب الدعم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
مزارعو جنوبي لبنان يحصدون القمح وسط مخلفات الحرب وغياب الدعم
أمس, 10:56 GMT
وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل جبهات عدة، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنّت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم "حلفاء طهران" والتصعيد المستمر بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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