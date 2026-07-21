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ترامب: إسرائيل بصدد الانسحاب من جنوب لبنان عبر إعادة انتشار قواتها
ترامب: إسرائيل بصدد الانسحاب من جنوب لبنان عبر إعادة انتشار قواتها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، أن إسرائيل تواصل تنفيذ انسحابها من جنوب لبنان عبر... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب: "لبنان تضرر على مدى عقود، وأسيئت معاملته لفترة طويلة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل على معالجة العديد من المشكلات التي يواجهها هذا البلد، ومشيداً بما وصفه بـ"العلاقات الجيدة جداً" بين واشنطن وبيروت.من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان يتطلع إلى مرحلة يسودها السلام، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل جبهات عدة، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنّت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم "حلفاء طهران" والتصعيد المستمر بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
ترامب: إسرائيل بصدد الانسحاب من جنوب لبنان عبر إعادة انتشار قواتها
16:39 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 16:40 GMT 21.07.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، أن إسرائيل تواصل تنفيذ انسحابها من جنوب لبنان عبر إعادة انتشار قواتها، مؤكداً أن الاتفاق المبرم مع لبنان حقق نتائج إيجابية.
وقال ترامب: "لبنان تضرر على مدى عقود، وأسيئت معاملته لفترة طويلة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل على معالجة العديد من المشكلات التي يواجهها هذا البلد، ومشيداً بما وصفه بـ"العلاقات الجيدة جداً" بين واشنطن وبيروت.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي بصدد الانسحاب من جنوب لبنان، موضحاً أنه يعيد انتشار قواته في مناطق أخرى، كما لفت إلى أنه سينظر في القضايا المرتبطة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان يتطلع إلى مرحلة يسودها السلام
، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
واختتم كل من لبنان وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.
وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين
.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل جبهات عدة، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنّت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم "حلفاء طهران" والتصعيد المستمر بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.