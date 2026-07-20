https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html

لبنان... بري يكشف ما طلبه من عون قبل لقاء ترامب

لبنان... بري يكشف ما طلبه من عون قبل لقاء ترامب

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزاف عون، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "نتائج إيجابية وجدّية تصب في مصلحة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال بري، في حديث لـ"الأفضل نيوز"، إن عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن، لوضعه في أجواء الزيارة و"التشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني"، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة التمسك بـ"أمرين أساسيين هما تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب".واختتم كل من لبنان وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260719/عون-يبدأ-زيارة--رسمية-إلى-واشنطن-يلتقي-خلالها-مع-ترامب-فيديو-1115321936.html

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