لبنان... بري يكشف ما طلبه من عون قبل لقاء ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260720/لبنان-بري-يكشف-ما-طلبه-من-عون-قبل-لقاء-ترامب-1115337949.html
لبنان... بري يكشف ما طلبه من عون قبل لقاء ترامب
لبنان... بري يكشف ما طلبه من عون قبل لقاء ترامب
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزاف عون، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "نتائج إيجابية وجدّية تصب في مصلحة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T07:11+0000
2026-07-20T07:11+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/02/1114887048_0:135:1437:943_1920x0_80_0_0_9acaac233146f41e61e8b1348235be5e.jpg
وقال بري، في حديث لـ"الأفضل نيوز"، إن عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن، لوضعه في أجواء الزيارة و"التشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني"، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة التمسك بـ"أمرين أساسيين هما تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب".واختتم كل من لبنان وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260719/عون-يبدأ-زيارة--رسمية-إلى-واشنطن-يلتقي-خلالها-مع-ترامب-فيديو-1115321936.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/02/1114887048_0:0:1437:1078_1920x0_80_0_0_6d53575ef426f2fa6cc6d5fa80a4e582.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

لبنان... بري يكشف ما طلبه من عون قبل لقاء ترامب

07:11 GMT 20.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن أمله في أن يفضي لقاء الرئيس جوزاف عون، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "نتائج إيجابية وجدّية تصب في مصلحة لبنان"، مؤكدًا أن ما يهمه هو "التوصل إلى حل حقيقي بغض النظر عن الجهة التي يأتي منها"، وفق تعبيره.
وقال بري، في حديث لـ"الأفضل نيوز"، إن عون تواصل معه قبل مغادرته إلى واشنطن، لوضعه في أجواء الزيارة و"التشاور بشأن ركائز الموقف اللبناني"، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة التمسك بـ"أمرين أساسيين هما تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب".
واختتم كل من لبنان وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
أمس, 11:46 GMT
وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل جبهات عدة، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنّت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم "حلفاء طهران" والتصعيد المستمر بين الجانبين.

ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала