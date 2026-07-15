لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روما

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بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما... دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
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الإنسان والثقافة
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من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
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الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: ازدواجية المعايير تهدد بإنهيار صرح القانون الدولي
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هل انهارت الهدنة بين الرياض و أنصار الله بعد التصعيد العسكري الأخير؟
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مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
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الحدث من سبوتنيك
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ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
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روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
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مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
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عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20260715/لبنان-يطالب-بانسحاب-إسرائيلي-فوري-من-المنطقتين-التجريبيتين-خلال-مباحثات-روما--1115215596.html
لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روما
لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روما
سبوتنيك عربي
اختتم كل من لبنان وإسرائيل، أمس الثلاثاء، الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T06:33+0000
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وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي جمعت ممثلين عن الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في روما "كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية"، مشيرًا إلى أن الجانبين أبديا حرصًا على إحراز تقدم، على أن تُستأنف المباحثات، اليوم الأربعاء، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب خمس جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260714/إعلام-ترامب-طلب-من-نتنياهو-سحب-القوات-الإسرائيلية-من-سوريا-ولبنان-1115206808.html
https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روما

06:33 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayغارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان
غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
اختتم كل من لبنان وإسرائيل، أمس الثلاثاء، الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي جمعت ممثلين عن الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في روما "كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية"، مشيرًا إلى أن الجانبين أبديا حرصًا على إحراز تقدم، على أن تُستأنف المباحثات، اليوم الأربعاء، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
إعلام: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
أمس, 18:17 GMT

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الاثنين الماضي، أن الوفد المشارك في المفاوضات تلقى توجيهات واضحة بـ"المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي ملفات أخرى".

الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
12 يوليو, 18:58 GMT
وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب خمس جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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