https://sarabic.ae/20260715/لبنان-يطالب-بانسحاب-إسرائيلي-فوري-من-المنطقتين-التجريبيتين-خلال-مباحثات-روما--1115215596.html

لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روما

لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روما

سبوتنيك عربي

اختتم كل من لبنان وإسرائيل، أمس الثلاثاء، الجولة الأولى من المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T06:33+0000

2026-07-15T06:33+0000

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وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي جمعت ممثلين عن الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في روما "كانت مثمرة وجرت في أجواء إيجابية"، مشيرًا إلى أن الجانبين أبديا حرصًا على إحراز تقدم، على أن تُستأنف المباحثات، اليوم الأربعاء، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب خمس جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260714/إعلام-ترامب-طلب-من-نتنياهو-سحب-القوات-الإسرائيلية-من-سوريا-ولبنان-1115206808.html

https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html

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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية