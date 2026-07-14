https://sarabic.ae/20260714/إعلام-ترامب-طلب-من-نتنياهو-سحب-القوات-الإسرائيلية-من-سوريا-ولبنان-1115206808.html
إعلام: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
إعلام: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي بأن على تل أبيب البدء... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T18:17+0000
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ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس ترامب حث نتنياهو على اتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.وأوضحت الصحيفة أن هذه المطالب المفاجئة تأتي في توقيت حساس للغاية، إذ يفصل نتنياهو نحو 3 أشهر فقط عن انتخابات حاسمة ومصيرية لبقائه السياسي وحريته الشخصية، وهي الانتخابات المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وقال مسؤول أمريكي إن "ترامب أبلغ نتنياهو بأن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد، في وقت نقل المسؤول الأمريكي عن ترامب قوله لنتنياهو: "إنهم لا يريدونكم هناك. يجب عليكم إعادة التموضع"، وهذا الأمر ذاته ينطبق على لبنان.وجاء الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو بعد يوم واحد من اجتماع عقده الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري أحمد الشرع، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260711/قوة-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-وتقيم-حاجزا-لتفتيش-المارة-1115121144.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إعلام: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي بأن على تل أبيب البدء في إعادة تموضع قواتها وسحبها من سوريا.
ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس ترامب حث نتنياهو على اتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المطالب المفاجئة تأتي في توقيت حساس للغاية، إذ يفصل نتنياهو نحو 3 أشهر فقط عن انتخابات حاسمة ومصيرية لبقائه السياسي وحريته الشخصية، وهي الانتخابات المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال مسؤول أمريكي إن "ترامب أبلغ نتنياهو بأن وجود الجيش الإسرائيلي
في الأراضي السورية يخلق توترات وقد يؤدي إلى تصعيد، في وقت نقل المسؤول الأمريكي عن ترامب قوله لنتنياهو: "إنهم لا يريدونكم هناك. يجب عليكم إعادة التموضع"، وهذا الأمر ذاته ينطبق على لبنان.
وجاء الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو بعد يوم واحد من اجتماع عقده الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري أحمد الشرع، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.