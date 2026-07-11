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الجيش الروسي يحرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260711/قوة-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-وتقيم-حاجزا-لتفتيش-المارة-1115121144.html
قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وتقيم حاجزا لتفتيش المارة
قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وتقيم حاجزا لتفتيش المارة
سبوتنيك عربي
توغلت قوة إسرائيلية، اليوم السبت، في محيط قرية الصمدانية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وأقامت حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T09:54+0000
2026-07-11T09:54+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن القوة الإسرائيلية، المكونة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت في محيط القرية ونصبت حاجزا عند مفرق الصمدانية الشرقية، حيث قامت بتفتيش المارة قبل مغادرة الموقع. وأضافت أن قوة إسرائيلية أخرى تضم أكثر من 15 آلية عسكرية توغلت، خلال ساعات الليل، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل ومستودع للأعلاف قبل الانسحاب. ولم يصدر تعليق إسرائيلي بشأن هذه التحركات، التي تأتي ضمن سلسلة توغلات وعمليات مداهمة تشهدها مناطق جنوب سوريا خلال الأشهر الماضية. وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، دعا إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها جنوبي سوريا، والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، محذرا من أن استمرار الانتهاكات يهدد أمن واستقرار المنطقة.
https://sarabic.ae/20260710/توغلات-إسرائيلية-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا-1115112301.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وتقيم حاجزا لتفتيش المارة

09:54 GMT 11.07.2026
© AP Photoالقنيطرة
القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
توغلت قوة إسرائيلية، اليوم السبت، في محيط قرية الصمدانية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وأقامت حاجزًا مؤقتًا لتفتيش المارة، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن القوة الإسرائيلية، المكونة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت في محيط القرية ونصبت حاجزا عند مفرق الصمدانية الشرقية، حيث قامت بتفتيش المارة قبل مغادرة الموقع.
وأضافت أن قوة إسرائيلية أخرى تضم أكثر من 15 آلية عسكرية توغلت، خلال ساعات الليل، في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات تفتيش داخل أحد المنازل ومستودع للأعلاف قبل الانسحاب.
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
أمس, 18:04 GMT
ولم يصدر تعليق إسرائيلي بشأن هذه التحركات، التي تأتي ضمن سلسلة توغلات وعمليات مداهمة تشهدها مناطق جنوب سوريا خلال الأشهر الماضية.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، دعا إسرائيل إلى الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها جنوبي سوريا، والعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، محذرا من أن استمرار الانتهاكات يهدد أمن واستقرار المنطقة.
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