https://sarabic.ae/20260710/توغلات-إسرائيلية-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا-1115112301.html
توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
توغلت قوات إسرائيلية، اليوم الجمعة، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود أنباء عن... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:04+0000
2026-07-10T18:04+0000
2026-07-10T18:04+0000
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وأفاد مراسل وكالة "سانا" السورية في درعا بأن القوة المتوغلة تألفت من ثلاث آليات عسكرية، ونفذت تحركات ميدانية على الطريق الرابط بين القريتين، قبل أن تنسحب لاحقاً. وتواصل إسرائيل خرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20260629/دمشق-تدين-توغلات-إسرائيل-في-درعا-والقنيطرة-وتدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1114814867.html
https://sarabic.ae/20260629/بعد-ليلة-من-القصف-والتوغل-الإسرائيلي-ماذا-حدث-في-عابدين-جنوبي-سوريا-ولماذا-تعد-منطقة-استراتيجية؟-1114799405.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
توغلت قوات إسرائيلية، اليوم الجمعة، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
وأفاد مراسل وكالة
"سانا" السورية في درعا بأن القوة المتوغلة تألفت من ثلاث آليات عسكرية، ونفذت تحركات ميدانية على الطريق الرابط بين القريتين، قبل أن تنسحب لاحقاً.
وتشهد القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، اعتداءات "متكررة" تنفذها القوات الإسرائيلية، ما ينعكس سلباً على حياة السكان، ويؤثر في النشاط الزراعي والاستقرار في تلك المناطق.
وتواصل إسرائيل
خرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.
وتطالب سوريا
باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.