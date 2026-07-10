توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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https://sarabic.ae/20260710/توغلات-إسرائيلية-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا-1115112301.html
توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
توغلت قوات إسرائيلية، اليوم الجمعة، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود أنباء عن... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:04+0000
2026-07-10T18:04+0000
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وأفاد مراسل وكالة "سانا" السورية في درعا بأن القوة المتوغلة تألفت من ثلاث آليات عسكرية، ونفذت تحركات ميدانية على الطريق الرابط بين القريتين، قبل أن تنسحب لاحقاً. وتواصل إسرائيل خرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20260629/دمشق-تدين-توغلات-إسرائيل-في-درعا-والقنيطرة-وتدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1114814867.html
https://sarabic.ae/20260629/بعد-ليلة-من-القصف-والتوغل-الإسرائيلي-ماذا-حدث-في-عابدين-جنوبي-سوريا-ولماذا-تعد-منطقة-استراتيجية؟-1114799405.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

18:04 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroixجندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
توغلت قوات إسرائيلية، اليوم الجمعة، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
وأفاد مراسل وكالة "سانا" السورية في درعا بأن القوة المتوغلة تألفت من ثلاث آليات عسكرية، ونفذت تحركات ميدانية على الطريق الرابط بين القريتين، قبل أن تنسحب لاحقاً.
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
دمشق تدين توغلات إسرائيل في درعا والقنيطرة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
29 يونيو, 13:26 GMT

وتشهد القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، اعتداءات "متكررة" تنفذها القوات الإسرائيلية، ما ينعكس سلباً على حياة السكان، ويؤثر في النشاط الزراعي والاستقرار في تلك المناطق.

الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
بعد ليلة من القصف والتوغل الإسرائيلي... ماذا حدث في عابدين جنوبي سوريا ولماذا تعد منطقة استراتيجية؟
29 يونيو, 08:27 GMT
وتواصل إسرائيل خرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
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