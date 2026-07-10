https://sarabic.ae/20260710/توغلات-إسرائيلية-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا-1115112301.html

توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

توغلات إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

توغلت قوات إسرائيلية، اليوم الجمعة، على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود أنباء عن... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T18:04+0000

2026-07-10T18:04+0000

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وأفاد مراسل وكالة "سانا" السورية في درعا بأن القوة المتوغلة تألفت من ثلاث آليات عسكرية، ونفذت تحركات ميدانية على الطريق الرابط بين القريتين، قبل أن تنسحب لاحقاً. وتواصل إسرائيل خرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

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