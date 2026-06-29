https://sarabic.ae/20260629/دمشق-تدين-توغلات-إسرائيل-في-درعا-والقنيطرة-وتدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1114814867.html

دمشق تدين توغلات إسرائيل في درعا والقنيطرة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

دمشق تدين توغلات إسرائيل في درعا والقنيطرة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، التي تمثلت في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا،... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T13:26+0000

2026-06-29T13:26+0000

2026-06-29T13:26+0000

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وأكدت الخارجية السورية، في بيان لها، أن ذلك أدى إلى ترويع المدنيين ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا جديدًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، حسب وكالة الأنباء السورية - سانا.وقالت إن "استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".ودعت الجمهورية العربية السورية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك، بما يصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بالريف الغربي، وسط تحليق لطيران الاحتلال فوق ريفي القنيطرة ودرعا".وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت في وقت سابق، بتمركز قوات إسرائيلية بآلياتها في قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، فيما أكدت قناة "الإخبارية" السورية "تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي مع آلياتهم فوق تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء "سانا" السورية، بأن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، انطلقت ‏من ثكنة "الجزيرة" وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولا إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر".‏وأوضحت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة ‏جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددًا من منازل المدنيين، وذلك ‏بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، ‏حيث أقامت حاجزًا عسكريًا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".‏ويوم السبت الماضي، أفادت وكالة "سانا" بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية تتوغل ‏باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً ‏إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة المغر، وتطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة".‏وكانت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ‌‏‌‏(أندوف) نفذت الأسبوع الماضي، جولة ميدانية في قريتي ‌‏عابدين ومعرية في ريف ‏درعا الغربي، شملت عددًا من ‌‏الشوارع والأحياء، حيث التقت عددًا من المواطنين، ‌‏وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على ‏تطورات ‌‏الأوضاع في المنطقة‎.‎وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

https://sarabic.ae/20260629/بعد-ليلة-من-القصف-والتوغل-الإسرائيلي-ماذا-حدث-في-عابدين-جنوبي-سوريا-ولماذا-تعد-منطقة-استراتيجية؟-1114799405.html

https://sarabic.ae/20260628/إعلام-سوري-قوات-إسرائيلية-تتمركز-بآلياتها-بريف-درعا-الغربي-جنوبي-سوريا-1114780865.html

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