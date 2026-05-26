الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف أراض سورية جديدة قرب الشريط الحدودي في القنيطرة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام سورية ، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تحركاتها العسكرية وانتهاكاته اليومية في مناطق الجنوب السوري. 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T17:39+0000

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بأعمال تجريف طريق غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي".وأوضحت أن "قوات الاحتلال تتوغل عبر البوابة المستحدثة غربي البلدة، وتقوم بأعمال تجريف للطريق المحاذي لها، وأقامت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على مفرق قرية صيدا الجولان في الريف الجنوبي نفسه، السبت الماضي، مدعومة بخمس آليات عسكرية".وكانت قوة مؤلفة من أربع آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قد توغلت، في 16 من الشهر الجاري، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، الشهر الماضي، إن "إسرائيل تعمل منذ نحو عام ونصف على تهديد الاستقرار في سوريا، وزعزعة الأمن فيها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في 30 ديسيمبر/ كانون الأول 2025، بأن "إسرائيل تسعى لتغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين"، وقال: "شهدنا الذكرى السنوية الأولى، كما تعلمون، لهذه الحكومة الجديدة. ولديهم استعراض، موكب لجيشهم، وللأسف نصف جيشهم من الجهاديين".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".من جهته، اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا، لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن "دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ ديسمبر، حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف".

