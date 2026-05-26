الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف أراض سورية جديدة قرب الشريط الحدودي في القنيطرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/الجيش-الإسرائيلي-يقوم-بتجريف-أراض-سورية-جديدة-قرب-الشريط-الحدودي-في-القنيطرة-1113765280.html
الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف أراض سورية جديدة قرب الشريط الحدودي في القنيطرة
الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف أراض سورية جديدة قرب الشريط الحدودي في القنيطرة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام سورية ، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تحركاتها العسكرية وانتهاكاته اليومية في مناطق الجنوب السوري. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T17:39+0000
2026-05-26T17:39+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بأعمال تجريف طريق غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي".وأوضحت أن "قوات الاحتلال تتوغل عبر البوابة المستحدثة غربي البلدة، وتقوم بأعمال تجريف للطريق المحاذي لها، وأقامت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على مفرق قرية صيدا الجولان في الريف الجنوبي نفسه، السبت الماضي، مدعومة بخمس آليات عسكرية".وكانت قوة مؤلفة من أربع آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قد توغلت، في 16 من الشهر الجاري، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، الشهر الماضي، إن "إسرائيل تعمل منذ نحو عام ونصف على تهديد الاستقرار في سوريا، وزعزعة الأمن فيها".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في 30 ديسيمبر/ كانون الأول 2025، بأن "إسرائيل تسعى لتغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين"، وقال: "شهدنا الذكرى السنوية الأولى، كما تعلمون، لهذه الحكومة الجديدة. ولديهم استعراض، موكب لجيشهم، وللأسف نصف جيشهم من الجهاديين".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".من جهته، اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا، لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن "دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ ديسمبر، حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف".
https://sarabic.ae/20251230/نتنياهو-إسرائيل-تسعى-لتغيير-العلاقات-مع-سوريا-رغم-وجود-جهاديين-في-جيشها-1108752042.html
https://sarabic.ae/20260519/إعلام-إسرائيل-تسيطر-على-نحو-ألف-كيلومتر-مربع-في-غزة-ولبنان-وسوريا-1113526138.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_89e9b4ca6beb99cc20b7e2eab326fdfd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يقوم بتجريف أراض سورية جديدة قرب الشريط الحدودي في القنيطرة

17:39 GMT 26.05.2026
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام سورية ، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تحركاتها العسكرية وانتهاكاته اليومية في مناطق الجنوب السوري.
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بأعمال تجريف طريق غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي".
وأوضحت أن "قوات الاحتلال تتوغل عبر البوابة المستحدثة غربي البلدة، وتقوم بأعمال تجريف للطريق المحاذي لها، وأقامت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على مفرق قرية صيدا الجولان في الريف الجنوبي نفسه، السبت الماضي، مدعومة بخمس آليات عسكرية".
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
نتنياهو: إسرائيل تسعى لتغيير علاقاتها مع سوريا رغم "وجود جهاديين" في جيشها
30 ديسمبر 2025, 23:49 GMT
وكانت قوة مؤلفة من أربع آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قد توغلت، في 16 من الشهر الجاري، في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، الشهر الماضي، إن "إسرائيل تعمل منذ نحو عام ونصف على تهديد الاستقرار في سوريا، وزعزعة الأمن فيها".
وفي يناير/ كانون الثاني 2026، اختتمت الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في باريس، وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن "إسرائيل وسوريا اتفقتا في باريس، على تسريع وتيرة المفاوضات واللقاء بشكل متكرر واتخاذ خطوات لبناء الثقة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح في 30 ديسيمبر/ كانون الأول 2025، بأن "إسرائيل تسعى لتغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين"، وقال: "شهدنا الذكرى السنوية الأولى، كما تعلمون، لهذه الحكومة الجديدة. ولديهم استعراض، موكب لجيشهم، وللأسف نصف جيشهم من الجهاديين".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
إعلام: إسرائيل تسيطر على نحو ألف كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا
19 مايو, 07:40 GMT
وأضاف: "نود أن نرى إذا كان بإمكاننا إقامة علاقة مختلفة معهم. لدينا محادثات لم نعقدها أبدا مع نظام الأسد، وآمل أن تؤدي إلى مستقبل من السلام".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".
من جهته، اعتبر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "التوغل الإسرائيلي في سوريا، لا ينبع من مخاوفها الأمنية بل من طموحاتها التوسعية"، مشيرًا إلى أن "دمشق منخرطة في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، إلا أن على الأخيرة الانسحاب إلى حدود 8 كانون الأول/ ديسمبر، حتى يتم إحراز تقدم في هذا الملف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала