إعلام: إسرائيل تسيطر على نحو ألف كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل استولت ما يقرب من 1000 كيلومتر مربع من أراضي 3 دول مجاورة، منذ بدء الحرب التي شنتها على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي نفذته حركة...
أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل استولت ما يقرب من 1000 كيلومتر مربع من أراضي 3 دول مجاورة، منذ بدء الحرب التي شنتها على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبيّنت التقارير، التي نشرتها وسائل إعلام غربية، أن "إسرائيل سيطرت على أراضٍ في قطاع غزة ولبنان وسوريا، تعادل نحو 5% من حدود إسرائيل لعام 1949".
وأشارت إلى أن أكثر من نصف هذه الأراضي تقع في جنوب لبنان، حيث توغلت القوات الإسرائيلية عشرات الكيلومترات بهدف إنشاء ما يصفه مسؤولون إسرائيليون بـ"المنطقة الأمنية"، بينما تتوزع المساحة المتبقية، وتبلغ نحو 500 كيلومتر مربع، بين قطاع غزة وسوريا.
ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات
، مكتفيًا بالقول إن قواته "منتشرة في المناطق الحدودية ومناطق العمليات المختلفة"، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب بين "حماس" وإسرائيل، في 7 أكتوبر 2023، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 70 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي.
كما تؤكد تقديرات منظمات إقليمية ودولية أن إعادة إعمار قطاع غزة
، الذي تعرض لدمار واسع، قد تستغرق نحو 10 سنوات بتكلفة تقارب 70 مليار دولار.