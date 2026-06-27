https://sarabic.ae/20260627/الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-ريف-درعا-ويداهم-عددا-من-منازلها-1114755928.html
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويداهم عددا من منازلها
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويداهم عددا من منازلها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة جملة بريف درعا الغربي، وقامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T08:25+0000
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وأفادت وكالة "سانا" الإخبارية، صباح اليوم السبت، أن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية ودبابة، انطلقت من نقطة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة وادي الرقاد على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا".وأضافت أن القوات العسكرية دخلت بلدة جملة بريف درعا الغربي، وانتشرت في أحيائها وقامت بتفتيش عدة منازل، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات في قرية معرية بريف درعا الغربي، وفتشت عددا من المنازل، وأوقفت المارة وقامت باستجوابهم، قبل أن تنسحب من المنطقة.بالتزامن مع توغل قوة أخرى للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منزلًا واعتقلت أحد قاطنيه لساعات عدة.وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20260603/قصف-مدفعي-إسرائيلي-يستهدف-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا-1114029331.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويداهم عددا من منازلها
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في بلدة جملة بريف درعا الغربي، وقامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.
وأفادت وكالة
"سانا" الإخبارية، صباح اليوم السبت، أن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية ودبابة، انطلقت من نقطة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة وادي الرقاد على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا".
وأضافت أن القوات العسكرية دخلت بلدة جملة بريف درعا الغربي، وانتشرت في أحيائها وقامت بتفتيش عدة منازل، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.
كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات في قرية معرية بريف درعا الغربي، وفتشت عددا من المنازل
، وأوقفت المارة وقامت باستجوابهم، قبل أن تنسحب من المنطقة.
بالتزامن مع توغل قوة أخرى للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منزلًا واعتقلت أحد قاطنيه لساعات عدة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين
من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.