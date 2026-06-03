https://sarabic.ae/20260603/قصف-مدفعي-إسرائيلي-يستهدف-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا-1114029331.html
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قصفت بالمدفعية محيط صيصون بريف درعا وسد المنطرة بالقنيطرة، جنوب سوريا. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T23:28+0000
2026-06-03T23:28+0000
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وقالت الوكالة: "استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، محيط قرية صيصون بريف درعا الغربي ومحيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف المدفعية".وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفتي مدفعية سقطتا في محيط قرية صيصون بريف درعا.كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات باتجاه طريق وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك، وتوقفت في المنطقة، قبل أن تُطلق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضٍ مزروعة بالقمح والشعير، ثم انسحبت.وفي القنيطرة، أضافت سانا أن "قوات الاحتلال استهدفت محيط سد المنطرة بعدد من قذائف المدفعية".وكانت قذيفة مدفعية أطلقتها إسرائيل من داخل الجولان السوري، يوم الاثنين الماضي، قد تسببت باندلاع حريق زراعي في قرية المسريتية بريف درعا الغربي، وفقًا لما ذكرته الوكالة.وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20260526/الجيش-الإسرائيلي-يقوم-بتجريف-أراض-سورية-جديدة-قرب-الشريط-الحدودي-في-القنيطرة-1113765280.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, القنيطرة, درعا
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, القنيطرة, درعا
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قصفت بالمدفعية محيط صيصون بريف درعا وسد المنطرة بالقنيطرة، جنوب سوريا.
وقالت الوكالة: "استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، محيط قرية صيصون بريف درعا الغربي ومحيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف المدفعية".
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفتي مدفعية سقطتا في محيط قرية صيصون بريف درعا.
كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات باتجاه طريق وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك، وتوقفت في المنطقة، قبل أن تُطلق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضٍ مزروعة بالقمح والشعير، ثم انسحبت.
وفي القنيطرة، أضافت سانا أن "قوات الاحتلال استهدفت محيط سد المنطرة بعدد من قذائف المدفعية".
وكانت قذيفة مدفعية أطلقتها إسرائيل من داخل الجولان السوري، يوم الاثنين الماضي، قد تسببت باندلاع حريق زراعي في قرية المسريتية بريف درعا الغربي، وفقًا لما ذكرته الوكالة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين
من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.