https://sarabic.ae/20260626/الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-ريف-القنيطرة-ويعتقل-شابا-سوريا-1114734454.html

الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويعتقل شابا سوريا

الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويعتقل شابا سوريا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي توغل مجددا في ريف القنيطرة وداهم عددا من المنازل في ريف القنيطرة الجنوبي. 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T12:17+0000

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وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الجمعة، بان قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية عين زيوان الواقعة بريف القنيطرة واعتقلت شابا سوريا.وأوضحت أن "عملية الاعتقال جاءت عقب مداهمة منزله وتفتيشه".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه، في 24 حزيران/يونيو الجاري، توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.وأنشأت القوات العسكرية الإسرائيلي حاجزا حديديا على بعد نحو 300 متر من الشريط الفاصل، غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغّل الجيش الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قرية المعلقة وبلدة غدير البستان في ريف محافظة القنيطرة، واعتقل شابا خلال العملية.ويشار إلى أنه في الثالث من الشهر الجاري، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بأن إسرائيل قصفت بالمدفعية محيط صيصون في ريف درعا وسد المنطرة في القنيطرة، جنوبي سوريا.وقالت الوكالة: "استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، محيط قرية صيصون بريف ‏درعا الغربي ومحيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف المدفعية"، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفتي مدفعية سقطتا في محيط ‏قرية صيصون بريف درعا.كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات باتجاه طريق وادي الرقاد في ‏منطقة حوض اليرموك، وتوقفت في المنطقة، قبل أن تطلق نيران أسلحتها الرشاشة ‏باتجاه أراضٍ مزروعة بالقمح والشعير، ثم انسحبت.وفي القنيطرة، أضافت "سانا" أن "قوات الاحتلال استهدفت محيط سد المنطرة بعدد من ‏قذائف المدفعية".وكانت قذيفة مدفعية أطلقتها إسرائيل من داخل الجولان السوري، يوم الاثنين ‏الماضي، قد تسببت باندلاع حريق زراعي في قرية المسريتية بريف درعا الغربي، وفقًا لما ذكرته الوكالة.وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

https://sarabic.ae/20260603/قصف-مدفعي-إسرائيلي-يستهدف-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا-1114029331.html

https://sarabic.ae/20251223/الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-مناطق-متفرقة-من-ريف-القنيطرة-الجنوبي-1108481746.html

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