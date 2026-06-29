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بعد ليلة من القصف والتوغل الإسرائيلي... ماذا حدث في عابدين جنوبي سوريا ولماذا تعد منطقة استراتيجية؟
بعد ليلة من القصف والتوغل الإسرائيلي... ماذا حدث في عابدين جنوبي سوريا ولماذا تعد منطقة استراتيجية؟
سبوتنيك عربي
طغى الهدوء الحذر على قرية عابدين الواقعة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، فجر اليوم الاثنين، بعد ليلة من تصعيد إسرائيلي عنيف هو الأبرز في المنطقة منذ أيام،... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T08:27+0000
2026-06-29T08:27+0000
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حذر يسود بعد ساعات من التصعيدترقب حذر يعقب موجة التوتر: ذكرت وسائل إعلام سورية أن دورية إسرائيلية غادرت محيط تلة المغر وأطراف عابدين قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، متجهة نحو الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة التي ترابط فيها هذه القوات قرب قرية معرية في حوض اليرموك، فيما بقيت الطائرات المسيّرة تجوب سماء المنطقة. ليلة ساخنة في حوض اليرموك عاشت عابدين ومحيطها تصعيدًا عسكريًا متلاحقًا، انطلق مع استهداف القوات الإسرائيلية أطراف القرية بقذائف المدفعية، رافقه إطلاق قنابل مضيئة وتحليق كثيف للطيران الحربي والمسيّر في أجواء ريف درعا الغربي. من جانبه، أكد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بجنوب سوريا، أحمد الهاجر، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وأمطرت محيط عابدين بنيران المدفعية، كما استهدفت القرية وجوارها من مروحية بالأسلحة الرشاشة.وذكر الهاجر أن القصف لم يخلّف إصابات أو خسائر مادية، غير أنه زرع حالة واسعة من الهلع في صفوف الأهالي، فدفع بعض العائلات إلى نزوح محدود، مضيفًا أن فرق الدفاع المدني تتولى نقل النازحين وتأمين متطلباتهم في البلدات القريبة، في ظل تواصل تحليق المسيّرات الإسرائيلية.كيف اشتعل التصعيد؟تعود بداية الأحداث إلى فجر يوم أمس الأحد، حين نصبت القوات الإسرائيلية خيامًا عسكرية في منطقة تل المغر غربي قرية عابدين بحوض اليرموك.وبحسب وسائل إعلام سورية، اخترقت قوة إسرائيلية قرية عابدين وأطلقت النار في الهواء لتفريق أطفال حاولوا الاقتراب من الدورية. كما وجّهت نيرانها باتجاه مزارعين أثناء توجههم إلى أراضيهم القريبة من التلة، فمنعتهم من بلوغها، ما عمّق المخاوف لدى سكان المنطقة.ما الذي يمنح عابدين أهميتها الاستراتيجية؟تتموضع قرية عابدين في واحدة من أشد بقاع الجنوب السوري حساسية، داخل حوض اليرموك، حيث تتاخم الجولان السوري المحتل ووادي اليرموك والشريط الحدودي السوري الأردني، وهو ما يكسبها ثقلًا عسكريًا وجغرافيًا لافتًا.وإن أي حضور عسكري قرب تل المغر أو عابدين، يمنح قوات الاحتلال هامشًا أوسع لرصد التحركات داخل حوض اليرموك، إلى جانب امتلاك أوراق ضغط ترتبط بالمياه والأراضي الزراعية، ضمن نهج توسّع ميداني تكرّر في غير موقع بجنوب سوريا خلال الأشهر الأخيرة.دمشق تندّد بالتصعيدوعلى وقع هذه التطورات، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأقسى العبارات عمليات التوغّل الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة.وشدّدت على أن تواصل هذه الاعتداءات يُضعف مساعي تثبيت الأمن والاستقرار ويفاقم معاناة المدنيين، مجدّدةً مناشدتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرّك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وكفالة احترام اتفاقية فضّ الاشتباك.الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قتلت عددا من "المسلحين" في جنوب سورياقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
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أخبار سوريا اليوم, درعا, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, درعا, العالم, العالم العربي

بعد ليلة من القصف والتوغل الإسرائيلي... ماذا حدث في عابدين جنوبي سوريا ولماذا تعد منطقة استراتيجية؟

08:27 GMT 29.06.2026
© AP Photo / Sebastian Scheinerالجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا
الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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طغى الهدوء الحذر على قرية عابدين الواقعة في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، فجر اليوم الاثنين، بعد ليلة من تصعيد إسرائيلي عنيف هو الأبرز في المنطقة منذ أيام، تخلّله اقتحام برّي ونيران مدفعية ورشقات من طائرة مروحية، أربكت الأهالي ودفعت بعض العائلات إلى مغادرة منازلها باتجاه القرى المحيطة.

حذر يسود بعد ساعات من التصعيد

ترقب حذر يعقب موجة التوتر: ذكرت وسائل إعلام سورية أن دورية إسرائيلية غادرت محيط تلة المغر وأطراف عابدين قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، متجهة نحو الأراضي المحتلة وثكنة الجزيرة التي ترابط فيها هذه القوات قرب قرية معرية في حوض اليرموك، فيما بقيت الطائرات المسيّرة تجوب سماء المنطقة.

وأوضحت هذه الوسائل أن عناصر الدفاع المدني وصلوا إلى القرية، وشرعوا في احتضان العائلات النازحة إلى البلدات القريبة وتلبية احتياجاتها، في حين عُزّز محيط عابدين بانتشار للشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي سعيًا إلى تثبيت الأوضاع في المنطقة.

ليلة ساخنة في حوض اليرموك

عاشت عابدين ومحيطها تصعيدًا عسكريًا متلاحقًا، انطلق مع استهداف القوات الإسرائيلية أطراف القرية بقذائف المدفعية، رافقه إطلاق قنابل مضيئة وتحليق كثيف للطيران الحربي والمسيّر في أجواء ريف درعا الغربي.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن القصف تزامن مع نيران الرشاشات الثقيلة، الأمر الذي حمل عددًا من سكان القرية على ترك بيوتهم والتوجه إلى قرى مجاورة تحسّبًا لاتساع رقعة المواجهة.

من جانبه، أكد قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بجنوب سوريا، أحمد الهاجر، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وأمطرت محيط عابدين بنيران المدفعية، كما استهدفت القرية وجوارها من مروحية بالأسلحة الرشاشة.
وذكر الهاجر أن القصف لم يخلّف إصابات أو خسائر مادية، غير أنه زرع حالة واسعة من الهلع في صفوف الأهالي، فدفع بعض العائلات إلى نزوح محدود، مضيفًا أن فرق الدفاع المدني تتولى نقل النازحين وتأمين متطلباتهم في البلدات القريبة، في ظل تواصل تحليق المسيّرات الإسرائيلية.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
الجيش الإسرائيلي يتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي
أمس, 02:36 GMT

كيف اشتعل التصعيد؟

تعود بداية الأحداث إلى فجر يوم أمس الأحد، حين نصبت القوات الإسرائيلية خيامًا عسكرية في منطقة تل المغر غربي قرية عابدين بحوض اليرموك.
وأعقبت ذلك بإقامة حاجز جديد قرب سرية جملة غربي درعا، ليكون ثاني حاجز تُنشئه في المنطقة خلال يومين، ولا تتجاوز المسافة بينه وبين الحاجز الأول نحو 200 متر.
وبحسب وسائل إعلام سورية، اخترقت قوة إسرائيلية قرية عابدين وأطلقت النار في الهواء لتفريق أطفال حاولوا الاقتراب من الدورية. كما وجّهت نيرانها باتجاه مزارعين أثناء توجههم إلى أراضيهم القريبة من التلة، فمنعتهم من بلوغها، ما عمّق المخاوف لدى سكان المنطقة.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويداهم عددا من منازلها
27 يونيو, 08:25 GMT

ما الذي يمنح عابدين أهميتها الاستراتيجية؟

تتموضع قرية عابدين في واحدة من أشد بقاع الجنوب السوري حساسية، داخل حوض اليرموك، حيث تتاخم الجولان السوري المحتل ووادي اليرموك والشريط الحدودي السوري الأردني، وهو ما يكسبها ثقلًا عسكريًا وجغرافيًا لافتًا.
ولا تنحصر قيمة المنطقة في موقعها الحدودي وحده، فمحيطها يضم سد عابدين الذي يمثّل أحد أبرز مصادر الري لأراضٍ زراعية في عدد من قرى الحوض، فضلاً عن وقوعها في قلب واحدة من أهم الرقع الزراعية في ريف درعا الغربي.
وإن أي حضور عسكري قرب تل المغر أو عابدين، يمنح قوات الاحتلال هامشًا أوسع لرصد التحركات داخل حوض اليرموك، إلى جانب امتلاك أوراق ضغط ترتبط بالمياه والأراضي الزراعية، ضمن نهج توسّع ميداني تكرّر في غير موقع بجنوب سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين إسرائيل وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
إعلام سوري: قوات إسرائيلية تتمركز بآلياتها بريف درعا الغربي جنوبي سوريا
أمس, 13:17 GMT

دمشق تندّد بالتصعيد

وعلى وقع هذه التطورات، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأقسى العبارات عمليات التوغّل الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن قصف المنطقة بقذائف المدفعية وما رافقه من ترويع للمدنيين يشكّل انتهاكًا فاضحًا للسيادة السورية ووحدة الأراضي، وخرقًا مستجدًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فضّ الاشتباك الموقّعة عام 1974.

وشدّدت على أن تواصل هذه الاعتداءات يُضعف مساعي تثبيت الأمن والاستقرار ويفاقم معاناة المدنيين، مجدّدةً مناشدتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرّك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وكفالة احترام اتفاقية فضّ الاشتباك.
الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قتلت عددا من "المسلحين" في جنوب سوريا
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
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