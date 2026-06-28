https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-حوض-اليرموك-بريف-درعا-الغربي-1114773306.html

الجيش الإسرائيلي يتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي

الجيش الإسرائيلي يتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي

سبوتنيك عربي

توغلت قوة إسرائيلية، اليوم الأحد، باتجاه بلدة معرية في منطقة ‏حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولا ‏إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة ‏المغر.‏ 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T02:36+0000

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2026-06-28T02:36+0000

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وذكرت وكالة "سانا" السورية، فجر اليوم الأحد، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، انطلقت ‏من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولا إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر.‏وأوضحت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة ‏جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين، وذلك ‏بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، ‏حيث أقامت حاجزاً عسكريا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".‏وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلة المغر ‏عمدت إلى إطلاق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.‏وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

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