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الجيش الإسرائيلي يتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي
الجيش الإسرائيلي يتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي
سبوتنيك عربي
توغلت قوة إسرائيلية، اليوم الأحد، باتجاه بلدة معرية في منطقة ‏حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولا ‏إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة ‏المغر.‏ 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T02:36+0000
2026-06-28T02:36+0000
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وذكرت وكالة "سانا" السورية، فجر اليوم الأحد، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، انطلقت ‏من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولا إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر.‏وأوضحت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة ‏جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين، وذلك ‏بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، ‏حيث أقامت حاجزاً عسكريا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".‏وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلة المغر ‏عمدت إلى إطلاق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.‏وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20260619/وزير-إسرائيلي-يتعهد-بشن-حرب-على-سوريا-عاجلا-أم-آجلا-1114515553.html
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إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

الجيش الإسرائيلي يتوغل في حوض اليرموك بريف درعا الغربي

02:36 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي في الجولان
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
توغلت قوة إسرائيلية، اليوم الأحد، باتجاه بلدة معرية في منطقة ‏حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولا ‏إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة ‏المغر.‏
وذكرت وكالة "سانا" السورية، فجر اليوم الأحد، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، انطلقت ‏من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولا إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر.‏
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وزير إسرائيلي يتعهد بشن حرب على سوريا عاجلا أم آجلا
19 يونيو, 13:30 GMT
وأوضحت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة ‏جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين، وذلك ‏بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، ‏حيث أقامت حاجزاً عسكريا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".‏
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلة المغر ‏عمدت إلى إطلاق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.‏
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
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