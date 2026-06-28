https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أن-قواته-قتلت-عددا-من-المسلحين-في-جنوب-سوريا-1114776373.html

الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قتلت عددا من "المسلحين" في جنوب سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته قتلت عددا من "المسلحين" في جنوب سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الإعلامي لجيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت وحيدت عدداً من المسلحين في جنوب سوريا. 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T07:49+0000

2026-06-28T07:49+0000

2026-06-28T07:49+0000

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وقال المكتب في بيان: "صفت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس (السبت)، عدداً من الإرهابيين المسلحين في المنطقة الأمنية جنوب سوريا".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرّح سابقاً بأن إسرائيل لن تتهاون في أمن حدودها، وبالتالي سيُبقي الجيش الإسرائيلي سيطرته على "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة.وذكرت وكالة "سانا" السورية، فجر اليوم الأحد، أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، انطلقت ‏من ثكنة الجزيرة وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولا إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر.‏وأوضحت، أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة ‏جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين، وذلك ‏بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، ‏حيث أقامت حاجزاً عسكريا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".‏وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلة المغر ‏عمدت إلى إطلاق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة.‏وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

https://sarabic.ae/20260625/نائب-لبناني-سوريا-الجديدة-ليست-في-وارد-التدخل-العسكري-في-لبنان-1114702673.html

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