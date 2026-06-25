نائب لبناني: سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260625/نائب-لبناني-سوريا-الجديدة-ليست-في-وارد-التدخل-العسكري-في-لبنان-1114702673.html
نائب لبناني: سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان
نائب لبناني: سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، أن "سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان، ولا إعادة إثارة الهواجس... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T16:10+0000
2026-06-25T16:10+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f109a704aa4b9b36d64a0a71f02e17d5.jpg
وأشار أبو فاعور، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا الأمر ربما طُرح سابقا على الجانب السوري الذي رفضه"، ولفت إلى أن "الحكم الجديد في سوريا قد يتخذ إجراءات سياسية تؤكد هذا الموقف تجاه لبنان، بما يسهم في طمأنة الهواجس اللبنانية وسحب الذرائع التي قد يستغلها البعض في الداخل اللبناني، والتأكيد على عدم وجود أي نوايا للتدخل في لبنان، وترسيخ مسار العلاقات الطبيعية بين الدولتين".وأكد أن "هذه المسارات تسير بإيجابية، وإن كانت بوتيرة بطيئة نسبيا، لكنها ثابتة وقادرة على تبديد الهواجس، سواء كانت مُحقة أو غير مُحقة".
https://sarabic.ae/20260625/نتنياهو-سنبقى-في-لبنان-وأمرت-الجيش-بحماية-سكان-الشمال-1114702342.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8f6ca8c9514c531549115c4e16ab6952.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان

نائب لبناني: سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان

16:10 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، أن "سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان، ولا إعادة إثارة الهواجس التاريخية التي كانت تحكم العلاقات اللبنانية-السورية"، مشيرا إلى أنها "مستعدة لتقديم المساعدة السياسية إذا لزم الأمر، وليس أكثر من ذلك".
وأشار أبو فاعور، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا الأمر ربما طُرح سابقا على الجانب السوري الذي رفضه"، ولفت إلى أن "الحكم الجديد في سوريا قد يتخذ إجراءات سياسية تؤكد هذا الموقف تجاه لبنان، بما يسهم في طمأنة الهواجس اللبنانية وسحب الذرائع التي قد يستغلها البعض في الداخل اللبناني، والتأكيد على عدم وجود أي نوايا للتدخل في لبنان، وترسيخ مسار العلاقات الطبيعية بين الدولتين".
وفي السياق نفسه، أوضح أن "السلطات السورية قامت مؤخرا خلال الأسبوعين الماضيين بسحب عدد كبير من المجموعات العسكرية من الحدود اللبنانية-السورية، التي تخشى أن لا تكون منضبطة، واستبدالها بقوات نظامية شديدة الانضباط".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
نتنياهو: سنبقى في لبنان وأمرت الجيش بحماية سكان الشمال
16:00 GMT

وأشار أبو فاعور إلى أن "الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى سوريا كانت ناجحة، وأن هناك مجموعة من القضايا تم الاتفاق عليها، ويجري العمل عليها بشكل حثيث من قبل الوزراء اللبنانيين والسوريين". كما لفت إلى أن "الإطار الذي سيجمع الاقتصاديين اللبنانيين والسوريين سيُعلن عنه قريبا، وأن المفاوضات المتعلقة باستجرار الطاقة قطعت شوطا كبيرا، ومن المتوقع الإعلان قريبا عن نتائج إيجابية بشأنها، إلى جانب ملفات اقتصادية أخرى، وإطلاق عدد من السجناء السوريين من السجون اللبنانية".

وأكد أن "هذه المسارات تسير بإيجابية، وإن كانت بوتيرة بطيئة نسبيا، لكنها ثابتة وقادرة على تبديد الهواجس، سواء كانت مُحقة أو غير مُحقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала