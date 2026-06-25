https://sarabic.ae/20260625/نائب-لبناني-سوريا-الجديدة-ليست-في-وارد-التدخل-العسكري-في-لبنان-1114702673.html
نائب لبناني: سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان
نائب لبناني: سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، أن "سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان، ولا إعادة إثارة الهواجس... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T16:10+0000
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وأشار أبو فاعور، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا الأمر ربما طُرح سابقا على الجانب السوري الذي رفضه"، ولفت إلى أن "الحكم الجديد في سوريا قد يتخذ إجراءات سياسية تؤكد هذا الموقف تجاه لبنان، بما يسهم في طمأنة الهواجس اللبنانية وسحب الذرائع التي قد يستغلها البعض في الداخل اللبناني، والتأكيد على عدم وجود أي نوايا للتدخل في لبنان، وترسيخ مسار العلاقات الطبيعية بين الدولتين".وأكد أن "هذه المسارات تسير بإيجابية، وإن كانت بوتيرة بطيئة نسبيا، لكنها ثابتة وقادرة على تبديد الهواجس، سواء كانت مُحقة أو غير مُحقة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
نائب لبناني: سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان
حصري
أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب وائل أبو فاعور، أن "سوريا الجديدة ليست في وارد التدخل العسكري في لبنان، ولا إعادة إثارة الهواجس التاريخية التي كانت تحكم العلاقات اللبنانية-السورية"، مشيرا إلى أنها "مستعدة لتقديم المساعدة السياسية إذا لزم الأمر، وليس أكثر من ذلك".
وأشار أبو فاعور، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا الأمر ربما طُرح سابقا على الجانب السوري الذي رفضه"، ولفت إلى أن "الحكم الجديد في سوريا قد يتخذ إجراءات سياسية تؤكد هذا الموقف تجاه لبنان، بما يسهم في طمأنة الهواجس اللبنانية وسحب الذرائع التي قد يستغلها البعض في الداخل اللبناني، والتأكيد على عدم وجود أي نوايا للتدخل في لبنان، وترسيخ مسار العلاقات الطبيعية بين الدولتين".
وفي السياق نفسه، أوضح أن "السلطات السورية قامت مؤخرا خلال الأسبوعين الماضيين بسحب عدد كبير من المجموعات العسكرية من الحدود اللبنانية-السورية، التي تخشى أن لا تكون منضبطة، واستبدالها بقوات نظامية شديدة الانضباط".
وأشار أبو فاعور إلى أن "الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى سوريا كانت ناجحة، وأن هناك مجموعة من القضايا تم الاتفاق عليها، ويجري العمل عليها بشكل حثيث من قبل الوزراء اللبنانيين والسوريين". كما لفت إلى أن "الإطار الذي سيجمع الاقتصاديين اللبنانيين والسوريين سيُعلن عنه قريبا، وأن المفاوضات المتعلقة باستجرار الطاقة قطعت شوطا كبيرا، ومن المتوقع الإعلان قريبا عن نتائج إيجابية بشأنها، إلى جانب ملفات اقتصادية أخرى، وإطلاق عدد من السجناء السوريين من السجون اللبنانية".
وأكد أن "هذه المسارات تسير بإيجابية، وإن كانت بوتيرة بطيئة نسبيا، لكنها ثابتة وقادرة على تبديد الهواجس، سواء كانت مُحقة أو غير مُحقة".