https://sarabic.ae/20260628/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقصف-بالمدفعية-ريف-درعا-الغربي-جنوبي-سوريا-1114794102.html

إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف بالمدفعية ريف درعا الغربي جنوبي سوريا

إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف بالمدفعية ريف درعا الغربي جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا. 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T20:18+0000

2026-06-28T20:18+0000

2026-06-28T20:18+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

العالم

درعا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308281_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7d570d61ad83b2137d4684d1e8390d6.jpg

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بالريف الغربي، وسط تحليق لطيران الاحتلال فوق ريفي القنيطرة ودرعا".فيما أكدت قناة "الإخبارية" السورية "تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي مع آلياتهم فوق تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي".وأوضحت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة ‏جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددًا من منازل المدنيين، وذلك ‏بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، ‏حيث أقامت حاجزًا عسكريًا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".‏ويوم أمس السبت، أفادت وكالة "سانا" بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية تتوغل ‏باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً ‏إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة المغر، وتطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة".‏وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

https://sarabic.ae/20260628/إعلام-سوري-قوات-إسرائيلية-تتمركز-بآلياتها-بريف-درعا-الغربي-جنوبي-سوريا-1114780865.html

https://sarabic.ae/20260628/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-التحركات-الإسرائيلية-الجديدة-داخل-الأراضي-السورية؟--1114779278.html

https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أن-قواته-قتلت-عددا-من-المسلحين-في-جنوب-سوريا-1114776373.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, درعا