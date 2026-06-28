https://sarabic.ae/20260628/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقصف-بالمدفعية-ريف-درعا-الغربي-جنوبي-سوريا-1114794102.html
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف بالمدفعية ريف درعا الغربي جنوبي سوريا
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف بالمدفعية ريف درعا الغربي جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بالريف الغربي، وسط تحليق لطيران الاحتلال فوق ريفي القنيطرة ودرعا".فيما أكدت قناة "الإخبارية" السورية "تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي مع آلياتهم فوق تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي".وأوضحت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددًا من منازل المدنيين، وذلك بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".ويوم أمس السبت، أفادت وكالة "سانا" بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية تتوغل باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة المغر، وتطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة".وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20260628/إعلام-سوري-قوات-إسرائيلية-تتمركز-بآلياتها-بريف-درعا-الغربي-جنوبي-سوريا-1114780865.html
https://sarabic.ae/20260628/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-التحركات-الإسرائيلية-الجديدة-داخل-الأراضي-السورية؟--1114779278.html
https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أن-قواته-قتلت-عددا-من-المسلحين-في-جنوب-سوريا-1114776373.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, درعا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, درعا
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف بالمدفعية ريف درعا الغربي جنوبي سوريا
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بالريف الغربي، وسط تحليق لطيران الاحتلال فوق ريفي القنيطرة ودرعا".
وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بتمركز قوات إسرائيلية بآلياتها في قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.
فيما أكدت قناة "الإخبارية" السورية "تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي مع آلياتهم فوق تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي".
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء "سانا" السورية، فجر اليوم الأحد، بأن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع آليات عسكرية، انطلقت من ثكنة "الجزيرة" وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولا إلى قرية عابدين، قبل أن تتجه إلى منطقة تلة المغر".
وأوضحت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثماني آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددًا من منازل المدنيين، وذلك بعد بعد يوم واحد من دخول سبع آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".
ويوم أمس السبت، أفادت وكالة "سانا" بأن "قوة للاحتلال الإسرائيلي
مؤلفة من أربع آليات عسكرية تتوغل باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً إلى قرية عابدين، ومنطقة تلة المغر، وتطلق النيران باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة".
وكانت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) نفذت الأسبوع الماضي، جولة ميدانية في قريتي عابدين ومعرية في ريف درعا الغربي، شملت عددًا من الشوارع والأحياء، حيث التقت عددًا من المواطنين، وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على تطورات الأوضاع في المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي
من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.