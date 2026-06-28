https://sarabic.ae/20260628/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-التحركات-الإسرائيلية-الجديدة-داخل-الأراضي-السورية؟--1114779278.html
تصويت... برأيك ما هو سر التحركات الإسرائيلية الجديدة داخل الأراضي السورية؟
تصويت... برأيك ما هو سر التحركات الإسرائيلية الجديدة داخل الأراضي السورية؟
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت عددًا من المسلحين في "المنطقة الأمنية" جنوب سوريا. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T12:01+0000
2026-06-28T12:01+0000
2026-06-28T12:01+0000
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إسرائيل
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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد أكد، في وقت سابق، أن إسرائيل لن تتهاون في أمن حدودها، وأن الجيش سيواصل السيطرة على "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة.كما ذكرت وكالة "سانا" أن قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من ثماني آليات توغلت، فجر اليوم الأحد، في بلدة جملة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل واستجوبت مارة، وذلك بعد يوم من دخول قوة إسرائيلية إلى قرية معرية وإقامة حاجز عسكري مؤقت قبل الانسحاب.برأيك، ما هو سر التحركات الإسرائيلية الجديدة داخل الأراضي السورية؟تصويت.. ما هو الهدف من طرح فكرة تشكيل قوات دولية بديلة لـ"يونيفيل" لضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل؟تصويت...هل تنسحب إسرائيل من لبنان بعد أن جعلت إيران ذلك شرطا لاستمرار المفاوضات؟
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استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
تصويت... برأيك ما هو سر التحركات الإسرائيلية الجديدة داخل الأراضي السورية؟
أعلن المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت عددًا من المسلحين في "المنطقة الأمنية" جنوب سوريا.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد أكد، في وقت سابق، أن إسرائيل لن تتهاون في أمن حدودها، وأن الجيش سيواصل السيطرة على "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً إلى قرية عابدين ومنطقة تلة المغر.
كما ذكرت وكالة "سانا" أن قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من ثماني آليات توغلت، فجر اليوم الأحد، في بلدة جملة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل واستجوبت مارة
، وذلك بعد يوم من دخول قوة إسرائيلية إلى قرية معرية وإقامة حاجز عسكري مؤقت قبل الانسحاب.
برأيك، ما هو سر التحركات الإسرائيلية الجديدة داخل الأراضي السورية؟