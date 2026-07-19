https://sarabic.ae/20260719/عون-يبدأ-زيارة--رسمية-إلى-واشنطن-يلتقي-خلالها-مع-ترامب-فيديو-1115321936.html
عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
يبدأ الرئيس اللبناني جوزاف عون، هذا الأسبوع، زيارته الأولى للبيت الأبيض، لعرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول كيفية نزع سلاح "حزب الله" اللبناني،... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T11:46+0000
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لبنان
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وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون غادر بيروت برفقة عقيلته نعمت عون، متوجهًا إلى واشنطن.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر اليوم الأحد، بأن عون وعقيلته، وصلا إلى "قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن"، في بداية زيارة رسمية بدعوة من ترامب.وأشارت تلك الوسائل إلى أن عون سيبدأ لقاءاته الرسمية، اليوم الأحد، باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، على أن يستقبله ترامب قبل ظهر الثلاثاء، في البيت الأبيض.وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، تمسكه بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشددًا أنه "لن يتراجع عن هذا القرار".وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".ويجري لبنان مفاوضات مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب البلاد، ما تزال تحتلها منذ الحرب الأخيرة مع "حزب الله".ووقّع إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ سنة 2009، عندما زارها الرئيس الأسبق ميشيل سليمان والتقى آنذاك بالرئيس باراك أوباما.لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روماوزير الخارجية اللبناني: إنهاء عمليات "حزب الله" قرار سيادي
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لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
يبدأ الرئيس اللبناني جوزاف عون، هذا الأسبوع، زيارته الأولى للبيت الأبيض، لعرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول كيفية نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وضمان خطة انسحاب إسرائيل من لبنان، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون غادر بيروت برفقة عقيلته نعمت عون، متوجهًا إلى واشنطن.
وأوضحت الرئاسة اللبنانية، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرة إلى أن قمة لبنانية - أمريكية ستعقد في البيت الأبيض، دون تحديد موعدها.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر اليوم الأحد، بأن عون وعقيلته، وصلا إلى "قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن"، في بداية زيارة رسمية بدعوة من ترامب.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن عون سيبدأ لقاءاته الرسمية، اليوم الأحد، باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، على أن يستقبله ترامب قبل ظهر الثلاثاء، في البيت الأبيض.
وأوضحت أنه سيكون لعون "سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، تمسكه بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشددًا أنه "لن يتراجع عن هذا القرار".
وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتناول العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي وموقع لبنان في الصراع الدائر بالمنطقة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
ويجري لبنان مفاوضات مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب البلاد، ما تزال تحتلها منذ الحرب الأخيرة مع "حزب الله".
ووقّع إسرائيل ولبنان
، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان
برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ سنة 2009، عندما زارها الرئيس الأسبق ميشيل سليمان والتقى آنذاك بالرئيس باراك أوباما.