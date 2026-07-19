عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا: سنستهدف أي قوة عسكرية تابعة للغرب في أوكرانيا وطهران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يُدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260719/عون-يبدأ-زيارة--رسمية-إلى-واشنطن-يلتقي-خلالها-مع-ترامب-فيديو-1115321936.html
عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
يبدأ الرئيس اللبناني جوزاف عون، هذا الأسبوع، زيارته الأولى للبيت الأبيض، ​لعرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول كيفية نزع سلاح "حزب الله" اللبناني،... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T11:46+0000
2026-07-19T11:46+0000
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114939286_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_3aafc8ffea496acd3d40d069d1965524.jpg
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون غادر بيروت برفقة عقيلته نعمت عون، متوجهًا إلى واشنطن.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر اليوم الأحد، بأن عون وعقيلته، وصلا إلى "قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن"، في بداية زيارة رسمية بدعوة من ترامب.وأشارت تلك الوسائل إلى أن عون سيبدأ لقاءاته الرسمية، اليوم الأحد، باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، على أن يستقبله ترامب قبل ظهر الثلاثاء، في البيت الأبيض.وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، تمسكه بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشددًا أنه "لن يتراجع عن هذا القرار".وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".ويجري لبنان مفاوضات مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب البلاد، ما تزال تحتلها منذ الحرب الأخيرة مع "حزب الله".ووقّع إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ سنة 2009، عندما زارها الرئيس الأسبق ميشيل سليمان والتقى آنذاك بالرئيس باراك أوباما.لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روماوزير الخارجية اللبناني: إنهاء عمليات "حزب الله" قرار سيادي
https://sarabic.ae/20260702/عون-لن-نفرط-في-أي-شبر-من-أرض-لبنان-1114894773.html
https://sarabic.ae/20260717/بين-الدمار-والمفاوضات-أهالي-بلدة-فرون-جنوبي-لبنان-يتمسكون-بأرضهم--1115273893.html
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114939286_1:0:889:666_1920x0_80_0_0_6087b8bd5b9e357c6a9e02efce5b38fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو

11:46 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزاف عون
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
يبدأ الرئيس اللبناني جوزاف عون، هذا الأسبوع، زيارته الأولى للبيت الأبيض، ​لعرض خطة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول كيفية نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وضمان خطة انسحاب إسرائيل من لبنان، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون غادر بيروت برفقة عقيلته نعمت عون، متوجهًا إلى واشنطن.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرة إلى أن قمة لبنانية - أمريكية ستعقد في البيت الأبيض، دون تحديد موعدها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر اليوم الأحد، بأن عون وعقيلته، وصلا إلى "قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن"، في بداية زيارة رسمية بدعوة من ترامب.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن عون سيبدأ لقاءاته الرسمية، اليوم الأحد، باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، على أن يستقبله ترامب قبل ظهر الثلاثاء، في البيت الأبيض.

وأوضحت أنه سيكون لعون "سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، تمسكه بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشددًا أنه "لن يتراجع عن هذا القرار".
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
عون: لن نفرط في أي شبر من أرض لبنان
2 يوليو, 13:44 GMT
وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتناول العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي وموقع لبنان في الصراع الدائر بالمنطقة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

ويجري لبنان مفاوضات مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب البلاد، ما تزال تحتلها منذ الحرب الأخيرة مع "حزب الله".
ووقّع إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
بين الدمار والمفاوضات.. أهالي بلدة فرون جنوبي لبنان يتمسكون بأرضهم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
بين الدمار والمفاوضات... أهالي بلدة فرون جنوبي لبنان يتمسكون بأرضهم
17 يوليو, 12:49 GMT
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.

وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني إلى الولايات المتحدة منذ سنة 2009، عندما زارها الرئيس الأسبق ميشيل سليمان والتقى آنذاك بالرئيس باراك أوباما.
لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روما
وزير الخارجية اللبناني: إنهاء عمليات "حزب الله" قرار سيادي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала