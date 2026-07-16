https://sarabic.ae/20260716/وزير-الخارجية-اللبناني-إنهاء-عمليات-حزب-الله-قرار-سيادي-1115239504.html

وزير الخارجية اللبناني: إنهاء عمليات "حزب الله" قرار سيادي

وزير الخارجية اللبناني: إنهاء عمليات "حزب الله" قرار سيادي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، اليوم الخميس، أن قرار إنهاء عمليات "حزب الله" هو "قرار سيادي لبناني"، مشيرًا إلى أنه سبق الاتفاق الإطاري ومهّد الطريق له. 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T08:45+0000

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وقال رجي، في تصريحات له، إن السياسة الخارجية باتت "حصرًا ضمن اختصاص الدولة اللبنانية"، مؤكدًا أن الدولة اختارت إعادة بناء مؤسساتها بما يضمن احتكارها وحدها قرار السياسة الخارجية والأمن الوطني.وأضاف أن انتشار الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد لا ينفصل عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، مشددًا على أن هدف الحكومة هو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهو ما يتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان.وأكد وزير الخارجية اللبناني أنه "لا عودة إلى ازدواجية السلطة، ولا مكان لأي سلاح خارج الشرعية"، في إشارة إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الاثنين الماضي، أن الوفد المشارك في المفاوضات تلقى توجيهات واضحة بـ"المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي ملفات أخرى".وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب خمس جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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