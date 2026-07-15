"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أُطلقت، في العاصمة اللبنانية بيروت، مبادرة أهلية بعنوان "حبّات القلوب"، تهدف إلى "حفظ وتوثيق ذاكرة الأطفال الذين استشهدوا أو أُصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان"، في خطوة يسعى منظموها إلى تحويلها إلى مرجع وطني وحقوقي يوثق الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، ويحفظ أسماءهم وقصصهم من النسيان.
وجرى إطلاق المبادرة برعاية وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، ورئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، وبمشاركة النائب والطبيب إلياس جرادة، والجريحة أماني سامي بزي وابنتها أسيل شرارة، ومؤسس المبادرة حسام مطر، إلى جانب حضور شخصيات سياسية وطبية وحقوقية وإعلامية.
وتخلل الحفل عرض فيلم تعريفي بالمبادرة، واستعراض لأهدافها، إضافة إلى فيديو استذكر الأطفال الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي، إلى جانب كلمات للمتحدثين.
وتؤكد مبادرة "حبّات القلوب" أنها جاءت في ظل ما وصفه القائمون عليها بتقاعس الدولة اللبنانية عن أداء مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية في توثيق ضحايا العدوان، وتهدف إلى حفظ ذاكرة الأطفال الشهداء والجرحى، حتى لا تتحول أسماؤهم إلى مجرد أرقام، كما تسعى إلى توثيق قصص الأطفال الناجين من الحرب وإبراز تجاربهم في مواجهة آثارها.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ووفقًا للمنصة، فقد جرى حتى الآن توثيق 710 أطفال من الضحايا ينحدرون من463 عائلة موزعين على 173 بلدة لبنانية، بينهم 85 طفلاً غير لبناني، فيما بلغ عدد الذكور 393 والإناث 317.
وقال مؤسس المبادرة حسام مطر، في حديث لـ"سبوتنيك": "الهدف الأول للمبادرة هو حفظ ذاكرة الأطفال الضحايا في لبنان، سواء الشهداء أو الجرحى، مع التركيز في المرحلة الحالية على الأطفال الشهداء".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف: "هذه المبادرة تشكل جزءًا من معركة إثبات الحقيقة، لأن ما تقوم به إسرائيل ليس مواجهة عسكرية مع فصيل كما تدّعي، بل حرب على الشعب اللبناني بأكمله. حجم الارتكابات والمجازر بحق الأطفال يفند الرواية الإسرائيلية، ويؤكد أنها تستهدف المدنيين اللبنانيين عمدًا بهدف تهجيرهم وإخضاعهم وفرض ترتيبات سياسية وأمنية عليهم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع مطر: "قضية الأطفال تمتلك بعدًا إنسانيًا ووجدانيًا واسعًا، وهي من القضايا القليلة التي تحظى بإجماع شعبي، سواء في لبنان أو حول العالم. لذلك نسعى إلى إخراج هذه المظلومية من العتمة إلى الضوء، ولا سيما في ظل محاولات العدو فرض هيمنته على الرواية الإعلامية".
وأوضح مطر أن "المبادرة لا تقتصر على حفظ الذاكرة، بل تعمل أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات موثقة للأطفال الضحايا"، وأضاف: "نجمع المعلومات الأساسية عن الأطفال الشهداء لتكون متاحة أمام القانونيين والحقوقيين والإعلاميين والباحثين والفنانين، بما يتيح الانطلاق نحو توثيق أشمل وأكثر دقة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
واعتبر أن "غياب الدور الرسمي اللبناني يزيد من أهمية المبادرات الأهلية، إذ أن موقف الدولة اللبنانية ضاعف مسؤولية المجتمع اللبناني، لأن السلطة تخلت طوعًا عن جزء من واجبها، لكن السلطة قد تتغير، بينما يبقى الشعب، وتبقى قضية الأطفال، وحقوق هؤلاء الأطفال لا تسقط حتى لو تقاعست الدولة عن المطالبة بها، وسيكون بإمكان عائلاتهم أو أي سلطة مستقبلية الاستناد إلى هذا التوثيق للمطالبة بالعدالة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، قال النائب والطبيب إلياس جرادة لـ"سبوتنيك": "المناسبة تمثل واحدة من أكثر اللحظات إيلامًا، وأنا أشعر بالخجل أمام الإنسانية، وأقدم اعتذارًا باسم إنسانية سمحت باستمرار الإبادة بحق الأطفال، في ظل صمت مجتمع دولي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضاف: "الإنسانية تبدأ من وجوه هؤلاء الأطفال، ومن جراحهم. ومن أصعب اللحظات التي عشتها كطبيب أن أرى طفلًا جريحًا يحتضنه والده، كانت لحظة انكسار، لكن هؤلاء الأطفال ليسوا شاهدًا على انكسارنا، بل هم علامة على معركة نخوضها باسم الإنسانية لإعادة تصويب مسارها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأكد جرادة أن "استهداف الأطفال لم يكن نتيجة أضرار جانبية للحرب، وما جرى لم يكن ضررًا جانبيًا كما يحاول البعض تصويره، بل كان استهدافًا متعمداً للأطفال وللبراءة".
وتابع: "أتمنى أن تكون هذه المبادرة نداء إلى المجتمع اللبناني والمجتمع الإنساني. للأسف، أصبحنا نبحث في دوافع الضحية بدل أن ندين القاتل، في أي جريمة، وخصوصًا جرائم الحرب، يجب أن يكون التركيز على محاسبة المجرم، لا على تبرير الجريمة أو مساءلة الضحية، هؤلاء الأطفال لن يكونوا ندبة في جسد الوطن، بل سيكونون زهرة تمتد إلى المستقبل، وكنا نظن أننا سنمنحهم القوة، لكن الحقيقة أنهم هم من يمنحوننا القوة اليوم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي ردّ على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول مدى تأثير "اتفاق الإطار" على ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين: "اليوم، هذه مبادرة إنسانية بالدرجة الأولى، توثق همجية العدوان الإسرائيلي بحق الأطفال الأبرياء، أكثر من 700 طفل استشهدوا، إضافة إلى أكثر من 3000 طفل جريح، وهذه الأرقام ليست سوى دليل جديد على أن العدو الإسرائيلي لا يؤتمن، ولا يلتزم بأي اتفاقية أو معاهدة دولية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وتابع: "هذا هو الإسرائيلي الذي يقصف سيارة إسعاف بداخلها مسعفون، ويقتل طفلًا في حضن أمه، ويستهدف عائلة داخل سيارة مدنية، وعلى أي أساس تصنع معه اتفاقيات؟ وعلى أي أساس تسلّمه دمك؟ ومن الذي فوّضك؟".
واختُتم حفل إطلاق المبادرة بعرض مرئي استعاد صور الأطفال الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي على لبنان، في تأكيد على أن حفظ الذاكرة لا يقتصر على توثيق الأسماء والأرقام، بل يشمل أيضًا صون قصص الضحايا، وإبقائها حاضرة في الوعي العام، تمهيدًا لأي مسار قانوني أو حقوقي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في لبنان.