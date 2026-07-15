https://sarabic.ae/20260715/حبات-القلوب-مبادرة-أهلية-في-لبنان-لحفظ-ذاكرة-الأطفال-ضحايا-العدوان-الإسرائيلي-1115220442.html

"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي

"حبات القلوب"... مبادرة أهلية في لبنان لحفظ ذاكرة الأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أُطلقت، في العاصمة اللبنانية بيروت، مبادرة أهلية بعنوان "حبّات القلوب"، تهدف إلى "حفظ وتوثيق ذاكرة الأطفال الذين استشهدوا أو أُصيبوا جراء العدوان الإسرائيلي... 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T12:55+0000

2026-07-15T12:55+0000

2026-07-15T12:55+0000

لبنان

الأطفال

الغارات الإسرائيلية

الضحايا

العدوان الإسرائيلي

توثيق

تقارير سبوتنيك

حصري

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وجرى إطلاق المبادرة برعاية وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، ورئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، وبمشاركة النائب والطبيب إلياس جرادة، والجريحة أماني سامي بزي وابنتها أسيل شرارة، ومؤسس المبادرة حسام مطر، إلى جانب حضور شخصيات سياسية وطبية وحقوقية وإعلامية.وتؤكد مبادرة "حبّات القلوب" أنها جاءت في ظل ما وصفه القائمون عليها بتقاعس الدولة اللبنانية عن أداء مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية في توثيق ضحايا العدوان، وتهدف إلى حفظ ذاكرة الأطفال الشهداء والجرحى، حتى لا تتحول أسماؤهم إلى مجرد أرقام، كما تسعى إلى توثيق قصص الأطفال الناجين من الحرب وإبراز تجاربهم في مواجهة آثارها.ووفقًا للمنصة، فقد جرى حتى الآن توثيق 710 أطفال من الضحايا ينحدرون من463 عائلة موزعين على 173 بلدة لبنانية، بينهم 85 طفلاً غير لبناني، فيما بلغ عدد الذكور 393 والإناث 317.وأضاف: "هذه المبادرة تشكل جزءًا من معركة إثبات الحقيقة، لأن ما تقوم به إسرائيل ليس مواجهة عسكرية مع فصيل كما تدّعي، بل حرب على الشعب اللبناني بأكمله. حجم الارتكابات والمجازر بحق الأطفال يفند الرواية الإسرائيلية، ويؤكد أنها تستهدف المدنيين اللبنانيين عمدًا بهدف تهجيرهم وإخضاعهم وفرض ترتيبات سياسية وأمنية عليهم".وأوضح مطر أن "المبادرة لا تقتصر على حفظ الذاكرة، بل تعمل أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات موثقة للأطفال الضحايا"، وأضاف: "نجمع المعلومات الأساسية عن الأطفال الشهداء لتكون متاحة أمام القانونيين والحقوقيين والإعلاميين والباحثين والفنانين، بما يتيح الانطلاق نحو توثيق أشمل وأكثر دقة".واعتبر أن "غياب الدور الرسمي اللبناني يزيد من أهمية المبادرات الأهلية، إذ أن موقف الدولة اللبنانية ضاعف مسؤولية المجتمع اللبناني، لأن السلطة تخلت طوعًا عن جزء من واجبها، لكن السلطة قد تتغير، بينما يبقى الشعب، وتبقى قضية الأطفال، وحقوق هؤلاء الأطفال لا تسقط حتى لو تقاعست الدولة عن المطالبة بها، وسيكون بإمكان عائلاتهم أو أي سلطة مستقبلية الاستناد إلى هذا التوثيق للمطالبة بالعدالة".وأضاف: "الإنسانية تبدأ من وجوه هؤلاء الأطفال، ومن جراحهم. ومن أصعب اللحظات التي عشتها كطبيب أن أرى طفلًا جريحًا يحتضنه والده، كانت لحظة انكسار، لكن هؤلاء الأطفال ليسوا شاهدًا على انكسارنا، بل هم علامة على معركة نخوضها باسم الإنسانية لإعادة تصويب مسارها".وتابع: "أتمنى أن تكون هذه المبادرة نداء إلى المجتمع اللبناني والمجتمع الإنساني. للأسف، أصبحنا نبحث في دوافع الضحية بدل أن ندين القاتل، في أي جريمة، وخصوصًا جرائم الحرب، يجب أن يكون التركيز على محاسبة المجرم، لا على تبرير الجريمة أو مساءلة الضحية، هؤلاء الأطفال لن يكونوا ندبة في جسد الوطن، بل سيكونون زهرة تمتد إلى المستقبل، وكنا نظن أننا سنمنحهم القوة، لكن الحقيقة أنهم هم من يمنحوننا القوة اليوم".وفي ردّ على سؤال مراسل "سبوتنيك" حول مدى تأثير "اتفاق الإطار" على ملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين: "اليوم، هذه مبادرة إنسانية بالدرجة الأولى، توثق همجية العدوان الإسرائيلي بحق الأطفال الأبرياء، أكثر من 700 طفل استشهدوا، إضافة إلى أكثر من 3000 طفل جريح، وهذه الأرقام ليست سوى دليل جديد على أن العدو الإسرائيلي لا يؤتمن، ولا يلتزم بأي اتفاقية أو معاهدة دولية".واختُتم حفل إطلاق المبادرة بعرض مرئي استعاد صور الأطفال الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي على لبنان، في تأكيد على أن حفظ الذاكرة لا يقتصر على توثيق الأسماء والأرقام، بل يشمل أيضًا صون قصص الضحايا، وإبقائها حاضرة في الوعي العام، تمهيدًا لأي مسار قانوني أو حقوقي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال في لبنان.

لبنان

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عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

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عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, الأطفال, الغارات الإسرائيلية, الضحايا, العدوان الإسرائيلي, توثيق, تقارير سبوتنيك, حصري