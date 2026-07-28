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https://sarabic.ae/20260728/ارتفاع-حالات-الإجهاض-وتشوه-الأجنة-في-غزة-وسط-تفاقم-الأزمة-الصحية-1115548116.html
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
سبوتنيك عربي
تعاني النساء الحوامل في غزة من ترد في مستوى الرعاية الصحية، حيث تدفع النساء الحوامل الثمن الأغلى صحيا، إذ تتضاعف لديهن مخاطر فقدان الأجنة أو الولادة قبل... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T11:00+0000
2026-07-28T11:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
خان يونس
الحوامل
الإجهاض
تقارير سبوتنيك
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وسجّلت التقارير الصحية في قطاع غزة وقوع نحو 4 آلاف حالة إجهاض بين النساء الحوامل، خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، ما يكشف عن حجم الانهيار الكارثي الذي أصاب منظومة الصحة الإنجابية، جراء الظروف المعيشية والإنسانية المأساوية التي تعاني منها النساء في القطاع.وتقول زيدان لوكالة "سبوتنيك": "أنا امرأة نازحة في قطاع غزة، أعيش معاناة لا توصف بسبب كثرة النزوح وقلّة الغذاء، فهم يلقون علينا مواد سامة، ونستنشق مواد تؤثر فينا، ولا يقتصر الأذى على المشاهد المروعة التي نراها بأعيننا، بل يتعداها إلى ما نتنفسه، وهذا هو الإجهاض الثاني الذي أتعرض له، فقد سبق أن أجهضت من قبل، وذلك بسبب الخوف وانعدام الغذاء والأمان، وعدم وجود مكان آمن نقيم فيه".بدورها، تقول النازحة في خان يونس نهى أبو لبدة لـ"سبوتنيك": "أعيش في جامع بلال منذ نحو سنتين، والوضع صعب جدا، فنحن أكثر من 300 عائلة نازحة في هذا المكان، والحياة التي نعيشها قاسية ومجهدة، ولا نستطيع توفير أي شيء لأنفسنا، فالصواريخ والغاز والنزوح والخوف هي أكثر ما أثّر فينا، ويؤذوننا في كل شيء، حتى في أبسط الأشياء، وأنا أتساءل دائما لماذا يحدث كل هذا للجنين الذي يريد أن يأتي إلى الحياة، فما ذنبه في هذه الدنيا، إنه يأتي ليحيا لا ليموت، ونحن نتحسّر على كل ما نفقده في هذه الحياة".وتضيف أبو لبدة: "لقد أجهضت مرتين وخسرت كثيرا، فقد بعت حلقا من الذهب لأوفر ثمن الإبر التي أحتاجها للحمل، لكنني حين ذهبت لأطمئن على الجنين، قال لي الطبيب إنه متوفي، وعندها خسرت كل أمل، وبكيت طويلا متسائلة: لماذا يحدث هذا؟، أليس بسبب الصواريخ والقصف والنزوح وسوء المعيشة وانقطاع الطعام والماء".وأضاف لـ"سبوتنيك": "التربة في قطاع غزة أصبحت ملوثة بالكامل بمخلفات المتفجرات والمواد السامة، والمياه للأسف الشديد قد رشحت إلى باطن الأرض، وحملت معها الكثير من المواد المشعة والمتفجرة إلى المياه الجوفية، ومن الملاحظ بشكل عام ارتفاع نسب التشوهات بأرقام مضاعفة عما كانت عليه قبل الحرب".وتابع الفرا: "نحو 65% من الأمهات الحوامل يعانين من فقر الدم، ونقص الفيتامينات والمكملات الغذائية، إلى جانب انعدام الأمن الغذائي لدى هؤلاء النساء، وعدم وجود استقرار نفسي لهن، وهذا كله أدى إلى صعوبات بالغة في الحمل وفي التكوين الجنيني، وضعف تكوين الأجنة، فأغلب هذه الحمولات يكون مصيرها إما ولادة طفل ناقص الوزن، أو ولادة طفل قبل أوانه، أو ولادة طفل مشوه، أو ولادة طفل مجهض أو ميت بسبب هذه الظروف القاسية".وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أرقاما صادمة لحالات الإجهاض والمواليد الذين يعانون تشوهات، حيث وثق التقرير الانهيار الوبائي والديموغرافي بقطاع غزة بين يناير/كانون الثاني 2025 وأبريل/نيسان 2026، والذي يؤكد تدهورا حادا في قدرة البيئة الرحمية على دعم حياة الجنين.وكشفت التقارير الطبية في غزة عن ارتفاع معدلات الإجهاض بأكثر من 300%، وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في غزة انهيارا كبيرا، إذ توقفت عشرات المستشفيات عن العمل، وعانى النظام الصحي من نقص حادّ في الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوص المخبرية، ما زاد من صعوبة تلبية الاحتياجات الصحية المتصاعدة للسكان، ولا سيما النساء الحوامل والأطفال.
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, خان يونس, الحوامل, الإجهاض, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, خان يونس, الحوامل, الإجهاض, تقارير سبوتنيك, حصري

ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية

11:00 GMT 28.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
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حصري
تعاني النساء الحوامل في غزة من ترد في مستوى الرعاية الصحية، حيث تدفع النساء الحوامل الثمن الأغلى صحيا، إذ تتضاعف لديهن مخاطر فقدان الأجنة أو الولادة قبل أوانها، وسط منظومة صحية منهارة، ومخيمات نزوح تفتقر إلى الماء النظيف والدواء، وتكتظ بالأمراض المعدية التي تهدد حياة الأمهات والأطفال معا.
وسجّلت التقارير الصحية في قطاع غزة وقوع نحو 4 آلاف حالة إجهاض بين النساء الحوامل، خلال النصف الأول من العام الجاري فقط، ما يكشف عن حجم الانهيار الكارثي الذي أصاب منظومة الصحة الإنجابية، جراء الظروف المعيشية والإنسانية المأساوية التي تعاني منها النساء في القطاع.
داخل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، تستلقي النازحة حنين زيدان على سرير الإجهاض، وقد خرجت من عملية صعبة، حيث أجهضت مولودها للمرة الثانية، وتشتكي حالتها الصحية وانعدام الحد الأدنى من مقومات الحياة في مراكز الإيواء، وانتشار الأمراض في ظل الظروف المعيشية الكارثية.
وتقول زيدان لوكالة "سبوتنيك": "أنا امرأة نازحة في قطاع غزة، أعيش معاناة لا توصف بسبب كثرة النزوح وقلّة الغذاء، فهم يلقون علينا مواد سامة، ونستنشق مواد تؤثر فينا، ولا يقتصر الأذى على المشاهد المروعة التي نراها بأعيننا، بل يتعداها إلى ما نتنفسه، وهذا هو الإجهاض الثاني الذي أتعرض له، فقد سبق أن أجهضت من قبل، وذلك بسبب الخوف وانعدام الغذاء والأمان، وعدم وجود مكان آمن نقيم فيه".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
© Sputnik . Ajwad Jradat
بدورها، تقول النازحة في خان يونس نهى أبو لبدة لـ"سبوتنيك": "أعيش في جامع بلال منذ نحو سنتين، والوضع صعب جدا، فنحن أكثر من 300 عائلة نازحة في هذا المكان، والحياة التي نعيشها قاسية ومجهدة، ولا نستطيع توفير أي شيء لأنفسنا، فالصواريخ والغاز والنزوح والخوف هي أكثر ما أثّر فينا، ويؤذوننا في كل شيء، حتى في أبسط الأشياء، وأنا أتساءل دائما لماذا يحدث كل هذا للجنين الذي يريد أن يأتي إلى الحياة، فما ذنبه في هذه الدنيا، إنه يأتي ليحيا لا ليموت، ونحن نتحسّر على كل ما نفقده في هذه الحياة".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف أبو لبدة: "لقد أجهضت مرتين وخسرت كثيرا، فقد بعت حلقا من الذهب لأوفر ثمن الإبر التي أحتاجها للحمل، لكنني حين ذهبت لأطمئن على الجنين، قال لي الطبيب إنه متوفي، وعندها خسرت كل أمل، وبكيت طويلا متسائلة: لماذا يحدث هذا؟، أليس بسبب الصواريخ والقصف والنزوح وسوء المعيشة وانقطاع الطعام والماء".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
© Sputnik . Ajwad Jradat
بدوره، أشار رئيس أقسام الأطفال والولادة في مستشفى ناصر الطبي أحمد الفرا، إلى أن "معدلات الإجهاض ارتفعت في غزة بصورة مقلقة، إذ وثقت الوزارة تزايدا كبيرا في حالات الإجهاض للنساء الحوامل في القطاع، وقد تزايدت حالات الولادة لأجنة يعانون تشوهات خلقية".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف لـ"سبوتنيك": "التربة في قطاع غزة أصبحت ملوثة بالكامل بمخلفات المتفجرات والمواد السامة، والمياه للأسف الشديد قد رشحت إلى باطن الأرض، وحملت معها الكثير من المواد المشعة والمتفجرة إلى المياه الجوفية، ومن الملاحظ بشكل عام ارتفاع نسب التشوهات بأرقام مضاعفة عما كانت عليه قبل الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتابع الفرا: "نحو 65% من الأمهات الحوامل يعانين من فقر الدم، ونقص الفيتامينات والمكملات الغذائية، إلى جانب انعدام الأمن الغذائي لدى هؤلاء النساء، وعدم وجود استقرار نفسي لهن، وهذا كله أدى إلى صعوبات بالغة في الحمل وفي التكوين الجنيني، وضعف تكوين الأجنة، فأغلب هذه الحمولات يكون مصيرها إما ولادة طفل ناقص الوزن، أو ولادة طفل قبل أوانه، أو ولادة طفل مشوه، أو ولادة طفل مجهض أو ميت بسبب هذه الظروف القاسية".
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة بغزة، أرقاما صادمة لحالات الإجهاض والمواليد الذين يعانون تشوهات، حيث وثق التقرير الانهيار الوبائي والديموغرافي بقطاع غزة بين يناير/كانون الثاني 2025 وأبريل/نيسان 2026، والذي يؤكد تدهورا حادا في قدرة البيئة الرحمية على دعم حياة الجنين.
© Sputnik . Ajwad Jradatارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
ارتفاع حالات الإجهاض وتشوه الأجنة في غزة وسط تفاقم الأزمة الصحية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبحسب التقرير الصحي، فإن 57% هو متوسط معدل فقر الدم "الأنيميا" بين النساء الحوامل في غزة، والذي يبلغ ضعف المعدل العالمي، وحذر التقرير من أن فقر الدم يجسد انهيار الأمن الغذائي، حيث تستنزف الأمهات بيولوجيا قبل أن يفقدن أجنتهن.
وكشفت التقارير الطبية في غزة عن ارتفاع معدلات الإجهاض بأكثر من 300%، وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في غزة انهيارا كبيرا، إذ توقفت عشرات المستشفيات عن العمل، وعانى النظام الصحي من نقص حادّ في الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوص المخبرية، ما زاد من صعوبة تلبية الاحتياجات الصحية المتصاعدة للسكان، ولا سيما النساء الحوامل والأطفال.
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