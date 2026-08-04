https://sarabic.ae/20260804/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-لن-ينسحب-من-الخطوط-الحالية-في-غزة-حتى-تجريد-حماس-من-سلاحها-1115770687.html
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد "حماس" من سلاحها
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد "حماس" من سلاحها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء: "لن ننسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد حماس من سلاحها بالكامل".ومن المقرر أن يعقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اجتماعا مع كبار قادة هيئة الأركان غدا الأربعاء، لتحديد "الخطوط الحمراء" بالنسبة لعمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في أعقاب نشر مجلس السلام لخطة خارطة الطريق.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش يريد الاحتفاظ بحرية العمل العسكري في قطاع غزة، ويطالب بتولي جهة غربية مهمة معالجة سلاح حركة حماس، كما يصر على عدم تنفيذ أي انسحاب من غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن "مجلس السلام" وافق على اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في قطاع غزة. ووفقًا للخطة، من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحابًا تدريجيًا من القطاع بالتزامن مع إحراز تقدم في عملية نزع السلاح.
https://sarabic.ae/20260803/نتنياهو-يجب-تجريد-حماس-من-سلاحها-قبل-الانتقال-إلى-مرحلة-الإعمار-1115742445.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد "حماس" من سلاحها
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل.
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء: "لن ننسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد حماس من سلاحها بالكامل".
وأضاف أن "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب وفريقه يعتقدون أنه بإمكانهم أن يدفعوا "حماس" للتجرد من سلاحها وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح ونحن نفحص ذلك... وأرسلت (الإدارة الأمريكية) إلينا مسودة ولم نوافق عليها وأرسلنا ملاحظاتنا عليها".
ومن المقرر أن يعقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اجتماعا مع كبار قادة هيئة الأركان غدا الأربعاء، لتحديد "الخطوط الحمراء" بالنسبة لعمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في أعقاب نشر مجلس السلام لخطة خارطة الطريق.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش يريد الاحتفاظ بحرية العمل العسكري في قطاع غزة، ويطالب بتولي جهة غربية مهمة معالجة سلاح حركة حماس، كما يصر على عدم تنفيذ أي انسحاب من غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح".
وفي 14 يناير/كانون الثاني، أعلنت الولايات المتحدة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، والتي تتألف من 20 بندًا؛ وتنص الخطة، من بين أمور أخرى، على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا، وإعادة إعمار البنية التحتية في القطاع، وتشكيل لجنة فلسطينية انتقالية من التكنوقراط تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن "مجلس السلام" وافق على اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في قطاع غزة. ووفقًا للخطة، من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحابًا تدريجيًا من القطاع بالتزامن مع إحراز تقدم في عملية نزع السلاح.