https://sarabic.ae/20260804/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-لن-ينسحب-من-الخطوط-الحالية-في-غزة-حتى-تجريد-حماس-من-سلاحها-1115770687.html

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد "حماس" من سلاحها

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد "حماس" من سلاحها

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T19:01+0000

2026-08-04T19:01+0000

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وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء: "لن ننسحب من الخطوط الحالية في غزة حتى يتم تجريد حماس من سلاحها بالكامل".ومن المقرر أن يعقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اجتماعا مع كبار قادة هيئة الأركان غدا الأربعاء، لتحديد "الخطوط الحمراء" بالنسبة لعمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في أعقاب نشر مجلس السلام لخطة خارطة الطريق.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش يريد الاحتفاظ بحرية العمل العسكري في قطاع غزة، ويطالب بتولي جهة غربية مهمة معالجة سلاح حركة حماس، كما يصر على عدم تنفيذ أي انسحاب من غزة قبل تجريد حماس من سلاحها وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن "مجلس السلام" وافق على اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في قطاع غزة. ووفقًا للخطة، من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحابًا تدريجيًا من القطاع بالتزامن مع إحراز تقدم في عملية نزع السلاح.

https://sarabic.ae/20260803/نتنياهو-يجب-تجريد-حماس-من-سلاحها-قبل-الانتقال-إلى-مرحلة-الإعمار-1115742445.html

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