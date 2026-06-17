https://sarabic.ae/20260617/فانس-أمريكا-كانت-عاجزة-عن-مساعدة-أوكرانيا-في-سد-الفجوة-العسكرية-مقارنة-بروسيا-1114419468.html
فانس: أمريكا كانت عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا
فانس: أمريكا كانت عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا
سبوتنيك عربي
كشف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في كتابه الجديد، أنه كان يعتقد في عام 2024 بأن الولايات المتحدة غير قادرة على مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T02:23+0000
2026-06-17T02:23+0000
2026-06-17T02:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووصف فانس في كتابه الصادر حديثًا بعنوان "التواصل: إيجاد طريقي للعودة إلى الإيمان"، من بين أمور أخرى، زيارته إلى مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2024 عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ.وكتب فانس في كتابه: "شعرت أن الولايات المتحدة كانت تعاني من نقص كبير في الموارد بشكل أكبر بكثير مما كان زملائي في مجلس الشيوخ على استعداد للاعتراف به. وجادلت بأن محدوديتنا لم تكن مالية، بل كانت شيئًا آخر. وقلت لهم إن الولايات المتحدة تملك المال، لكن الفجوة بين قدرات أوكرانيا وروسيا على عرض القوة العسكرية كانت شاسعة، وكنا نفتقر إلى القدرة على تمكين الأوكرانيين من سد تلك الفجوة -والإبقاء عليها مغلقة- بمفردنا تمامًا".وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا يعيق عملية السلام ويجعل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أطرافاً في النزاع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا.
https://sarabic.ae/20260615/دي-فانس-مذكرة-التفاهم-مع-إيران-قصيرة-جدا-وعامة--1114379411.html
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نائب ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
نائب ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
فانس: أمريكا كانت عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا
كشف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في كتابه الجديد، أنه كان يعتقد في عام 2024 بأن الولايات المتحدة غير قادرة على مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا.
ووصف فانس في كتابه الصادر حديثًا بعنوان "التواصل: إيجاد طريقي للعودة إلى الإيمان"، من بين أمور أخرى، زيارته إلى مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2024 عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ
.
وكتب فانس في كتابه: "شعرت أن الولايات المتحدة كانت تعاني من نقص كبير في الموارد بشكل أكبر بكثير مما كان زملائي في مجلس الشيوخ على استعداد للاعتراف به. وجادلت بأن محدوديتنا لم تكن مالية، بل كانت شيئًا آخر. وقلت لهم إن الولايات المتحدة تملك المال، لكن الفجوة بين قدرات أوكرانيا وروسيا على عرض القوة العسكرية كانت شاسعة، وكنا نفتقر إلى القدرة على تمكين الأوكرانيين من سد تلك الفجوة -والإبقاء عليها مغلقة- بمفردنا تمامًا".
وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا يعيق عملية السلام ويجعل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أطرافاً في النزاع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا.