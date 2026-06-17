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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
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الحدث من سبوتنيك
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من الملعب
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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الحدث من سبوتنيك
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الحدث من سبوتنيك
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مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260617/فانس-أمريكا-كانت-عاجزة-عن-مساعدة-أوكرانيا-في-سد-الفجوة-العسكرية-مقارنة-بروسيا-1114419468.html
فانس: أمريكا كانت عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا
فانس: أمريكا كانت عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا
سبوتنيك عربي
كشف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في كتابه الجديد، أنه كان يعتقد في عام 2024 بأن الولايات المتحدة غير قادرة على مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T02:23+0000
2026-06-17T02:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووصف فانس في كتابه الصادر حديثًا بعنوان "التواصل: إيجاد طريقي للعودة إلى الإيمان"، من بين أمور أخرى، زيارته إلى مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2024 عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ.وكتب فانس في كتابه: "شعرت أن الولايات المتحدة كانت تعاني من نقص كبير في الموارد بشكل أكبر بكثير مما كان زملائي في مجلس الشيوخ على استعداد للاعتراف به. وجادلت بأن محدوديتنا لم تكن مالية، بل كانت شيئًا آخر. وقلت لهم إن الولايات المتحدة تملك المال، لكن الفجوة بين قدرات أوكرانيا وروسيا على عرض القوة العسكرية كانت شاسعة، وكنا نفتقر إلى القدرة على تمكين الأوكرانيين من سد تلك الفجوة -والإبقاء عليها مغلقة- بمفردنا تمامًا".وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا يعيق عملية السلام ويجعل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أطرافاً في النزاع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا.
https://sarabic.ae/20260615/دي-فانس-مذكرة-التفاهم-مع-إيران-قصيرة-جدا-وعامة--1114379411.html
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نائب ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
نائب ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

فانس: أمريكا كانت عاجزة عن مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا

02:23 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
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كشف نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في كتابه الجديد، أنه كان يعتقد في عام 2024 بأن الولايات المتحدة غير قادرة على مساعدة أوكرانيا في سد الفجوة العسكرية مقارنة بروسيا.
ووصف فانس في كتابه الصادر حديثًا بعنوان "التواصل: إيجاد طريقي للعودة إلى الإيمان"، من بين أمور أخرى، زيارته إلى مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2024 عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ.
وكتب فانس في كتابه: "شعرت أن الولايات المتحدة كانت تعاني من نقص كبير في الموارد بشكل أكبر بكثير مما كان زملائي في مجلس الشيوخ على استعداد للاعتراف به. وجادلت بأن محدوديتنا لم تكن مالية، بل كانت شيئًا آخر. وقلت لهم إن الولايات المتحدة تملك المال، لكن الفجوة بين قدرات أوكرانيا وروسيا على عرض القوة العسكرية كانت شاسعة، وكنا نفتقر إلى القدرة على تمكين الأوكرانيين من سد تلك الفجوة -والإبقاء عليها مغلقة- بمفردنا تمامًا".
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
دي فانس: مذكرة التفاهم مع إيران قصيرة جدا وعامة
15 يونيو, 23:24 GMT
وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا يعيق عملية السلام ويجعل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أطرافاً في النزاع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعاً لروسيا.
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