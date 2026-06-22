https://sarabic.ae/20260622/بوتين-يضع-إكليلا-من-الزهور-عند-ضريح-الجندي-المجهول-1114587630.html
بوتين يضع إكليلا من الزهور عند ضريح الجندي المجهول... فيديو
بوتين يضع إكليلا من الزهور عند ضريح الجندي المجهول... فيديو
سبوتنيك عربي
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنبن، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو، في يوم "الذكرى والأسى". 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T09:34+0000
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أقيمت المراسم التقليدية بالقرب من أسوار الكرملين في حديقة ألكسندر. ووضع جنود من سرية "حرس الشرف" إكليلاً من الورود الحمراء والقرنفل أمام الشعلة الأبدية على أنغام موسيقى جنائزية.يصادف يوم "الذكرى والحزن" ٢٢ يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب الوطنية العظمى. ويصادف عام 2026 الذكرى الـ85 لغزو ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتي.الخارجية الروسية: السعي لمساواة ألمانيا النازية بالاتحاد السوفياتي أمر غير مقبولوزير خارجية إسرائيل: ليس لدينا أطماع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية
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بوتين يضع إكليل من الزهور عند ضريح الجندي المجهول
سبوتنيك عربي
بوتين يضع إكليل من الزهور عند ضريح الجندي المجهول
2026-06-22T09:34+0000
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, видео
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, видео
بوتين يضع إكليلا من الزهور عند ضريح الجندي المجهول... فيديو
09:34 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 09:35 GMT 22.06.2026)
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنبن، في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو، في يوم "الذكرى والأسى".
أقيمت المراسم التقليدية بالقرب من أسوار الكرملين في حديقة ألكسندر. ووضع جنود من سرية "حرس الشرف" إكليلاً من الورود الحمراء والقرنفل أمام الشعلة الأبدية على أنغام موسيقى جنائزية.
يصادف يوم "الذكرى والحزن" ٢٢ يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب الوطنية العظمى. ويصادف عام 2026 الذكرى الـ85 لغزو ألمانيا النازية للاتحاد السوفيتي.