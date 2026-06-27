https://sarabic.ae/20260627/روسيا-تستعيد-جميع-سكان-مقاطعة-كورسك-الذين-اختطفتهم-أوكرانيا-1114767025.html
روسيا تستعيد جميع سكان مقاطعة كورسك الذين اختطفتهم أوكرانيا
روسيا تستعيد جميع سكان مقاطعة كورسك الذين اختطفتهم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، أن روسيا أغلقت ملف عودة سكان مقاطعة كورسك من أوكرانيا. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T16:11+0000
2026-06-27T16:11+0000
2026-06-27T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقالت لانتراتوفا، في تصريحات للصحفيين: "لقد أغلقنا ملف مقاطعة كورسك. وكان الحاكم ألكسندر يفسيفيتش خينشتاين (حاكم مقاطعة كورسك) على اتصال دائم بي".وفي السياق ذاته، أوضح حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين أنه تم إطلاق سراح 171 من سكان المناطق الحدودية حتى الآن، بينما لا يزال مصير 320 آخرين مجهولا.موسكو: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانياممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا
https://sarabic.ae/20260622/موسكو-روسيا-لا-تستهدف-البنية-التحتية-المدنية-في-أوكرانيا-1114607857.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تستعيد جميع سكان مقاطعة كورسك الذين اختطفتهم أوكرانيا
16:11 GMT 27.06.2026 (تم التحديث: 16:12 GMT 27.06.2026)
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، أن روسيا أغلقت ملف عودة سكان مقاطعة كورسك من أوكرانيا.
وقالت لانتراتوفا، في تصريحات للصحفيين: "لقد أغلقنا ملف مقاطعة كورسك. وكان الحاكم ألكسندر يفسيفيتش خينشتاين (حاكم مقاطعة كورسك) على اتصال دائم بي".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت لانتراتوفا بأن كييف سلمت سبعة روس إلى موسكو، خمسة من سكان مقاطعة كورسك واثنان من مناطق أخرى. وسيتم إرسال العدد نفسه إلى أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، أوضح حاكم مقاطعة كورسك ألكسندر خينشتاين أنه تم إطلاق سراح 171 من سكان المناطق الحدودية حتى الآن، بينما لا يزال مصير 320 آخرين مجهولا.