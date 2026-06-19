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https://sarabic.ae/20260619/ممثل-روسيا-لدى-رابطة-الدول-المستقلة-الطائرة-التي-هاجمت-حافلة-الأطفال-كانت-محملة-بشظايا-1114514893.html
ممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا
ممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا
سبوتنيك عربي
أفاد ألكسندر لوكاشيفيتش، الممثل الدائم لروسيا لدى الهيئات القانونية وهيئات رابطة الدول المستقلة الأخرى، أن الطائرة الأوكرانية المسيرة التي هاجمت حافلة تقل... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T13:11+0000
2026-06-19T13:11+0000
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وقال لوكاشيفيتش في اجتماع للممثلين الدائمين لرابطة الدول المستقلة حيث تمت مناقشة الهجوم على الحافلة: "كانت الطائرة المسيرة التي هاجمت الحافلة المدنية محملة بالشظايا".دعا الدبلوماسي مجلس المندوبين الدائمين المفوضين لرابطة الدول المستقلة إلى الرد بقوة ووضوح على الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على حافلة تقل أطفالاً.ومن جهته قال الممثل الدائم لبيلاروسيا لدى رابطة الدول المستقلة، إيغور نازاروك، إن المرأة التي قتلت في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة كانت حاملاً.وصف نزاروك الهجوم الإرهابي بأنه محاولة لجرّ الجمهورية إلى عمل عسكري. وقال إن مينسك ستتصرف بهدوء ولكن بحزم.بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع الهجوم الإرهابي بسبب استياء البعض من هدوء مينسك. وحذر من أن الاستفزازات ومحاولات جرّ البلاد إلى الحرب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.ويوم الأربعاء، طالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كان متعمدًا، من الواضح أن هذا عمل إرهابي لا إنساني.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيلينجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا
https://sarabic.ae/20260617/الكرملين-الهجوم-الأوكراني-على-حافلة-الأطفال-في-بريانسك-كان-متعمدا-1114445790.html
https://sarabic.ae/20260617/بيلاروسيا-نطالب-كييف-بتقديم-تفسير-شامل-حول-الهجوم-على-أطفال-من-مواطنينا-في-بريانسك-1114432636.html
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ممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا

13:11 GMT 19.06.2026
© Пресс-служба врио губернатора Брянской области / الانتقال إلى بنك الصورحافلة الاطفال التي هاجمتها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بريانسك
حافلة الاطفال التي هاجمتها القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بريانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Пресс-служба врио губернатора Брянской области
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أفاد ألكسندر لوكاشيفيتش، الممثل الدائم لروسيا لدى الهيئات القانونية وهيئات رابطة الدول المستقلة الأخرى، أن الطائرة الأوكرانية المسيرة التي هاجمت حافلة تقل أطفالاً بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كانت مسلحة بشظايا.
وقال لوكاشيفيتش في اجتماع للممثلين الدائمين لرابطة الدول المستقلة حيث تمت مناقشة الهجوم على الحافلة: "كانت الطائرة المسيرة التي هاجمت الحافلة المدنية محملة بالشظايا".

وأضاف أيضا أنه يجري تحديد هوية الأفراد المتورطين في الهجوم على الحافلة التي تقل أطفالاً في منطقة بريانسك.

دعا الدبلوماسي مجلس المندوبين الدائمين المفوضين لرابطة الدول المستقلة إلى الرد بقوة ووضوح على الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على حافلة تقل أطفالاً.
وقال للصحفيين في اجتماع للمندوبين الدائمين لرابطة الدول المستقلة بشأن الهجوم على الحافلة: "أنا على ثقة بأن مجلس المندوبين الدائمين المفوضين اليوم ملزم بالرد بقوة ووضوح على هذا العمل الإرهابي اللاإنساني ضد أطفال أبرياء".
ومن جهته قال الممثل الدائم لبيلاروسيا لدى رابطة الدول المستقلة، إيغور نازاروك، إن المرأة التي قتلت في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة كانت حاملاً.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الكرملين: الهجوم الأوكراني على حافلة الأطفال في بريانسك كان متعمدا
17 يونيو, 17:01 GMT
وصف نزاروك الهجوم الإرهابي بأنه محاولة لجرّ الجمهورية إلى عمل عسكري. وقال إن مينسك ستتصرف بهدوء ولكن بحزم.

في 17 يونيو/حزيران، استهدف نظام كييف حافلة كانت متجهة من بيلاروسيا إلى غيلينجيك. وكان على متنها 44 راكبًا، 28 منهم فريق رياضي للأطفال. وقتلت امرأة كانت برفقتهم، وأصيب ثمانية آخرون.

بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع الهجوم الإرهابي بسبب استياء البعض من هدوء مينسك. وحذر من أن الاستفزازات ومحاولات جرّ البلاد إلى الحرب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
ويوم الأربعاء، طالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.
الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تُقل مواطنين بيلاروس في مقاطعة بريانسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسك
17 يونيو, 12:22 GMT
وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كان متعمدًا، من الواضح أن هذا عمل إرهابي لا إنساني.

وفي وقت، أكد إيغور كوفالتشوك، القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال.

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيلينجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.
الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا
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