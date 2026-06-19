https://sarabic.ae/20260619/ممثل-روسيا-لدى-رابطة-الدول-المستقلة-الطائرة-التي-هاجمت-حافلة-الأطفال-كانت-محملة-بشظايا-1114514893.html

ممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا

ممثل روسيا لدى رابطة الدول المستقلة: الطائرة التي هاجمت حافلة الأطفال كانت محملة بشظايا

سبوتنيك عربي

أفاد ألكسندر لوكاشيفيتش، الممثل الدائم لروسيا لدى الهيئات القانونية وهيئات رابطة الدول المستقلة الأخرى، أن الطائرة الأوكرانية المسيرة التي هاجمت حافلة تقل... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T13:11+0000

2026-06-19T13:11+0000

2026-06-19T13:11+0000

روسيا

العالم

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وقال لوكاشيفيتش في اجتماع للممثلين الدائمين لرابطة الدول المستقلة حيث تمت مناقشة الهجوم على الحافلة: "كانت الطائرة المسيرة التي هاجمت الحافلة المدنية محملة بالشظايا".دعا الدبلوماسي مجلس المندوبين الدائمين المفوضين لرابطة الدول المستقلة إلى الرد بقوة ووضوح على الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على حافلة تقل أطفالاً.ومن جهته قال الممثل الدائم لبيلاروسيا لدى رابطة الدول المستقلة، إيغور نازاروك، إن المرأة التي قتلت في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة كانت حاملاً.وصف نزاروك الهجوم الإرهابي بأنه محاولة لجرّ الجمهورية إلى عمل عسكري. وقال إن مينسك ستتصرف بهدوء ولكن بحزم.بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع الهجوم الإرهابي بسبب استياء البعض من هدوء مينسك. وحذر من أن الاستفزازات ومحاولات جرّ البلاد إلى الحرب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.ويوم الأربعاء، طالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كان متعمدًا، من الواضح أن هذا عمل إرهابي لا إنساني.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيلينجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا

https://sarabic.ae/20260617/الكرملين-الهجوم-الأوكراني-على-حافلة-الأطفال-في-بريانسك-كان-متعمدا-1114445790.html

https://sarabic.ae/20260617/بيلاروسيا-نطالب-كييف-بتقديم-تفسير-شامل-حول-الهجوم-على-أطفال-من-مواطنينا-في-بريانسك-1114432636.html

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