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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260622/موسكو-روسيا-لا-تستهدف-البنية-التحتية-المدنية-في-أوكرانيا-1114607857.html
موسكو: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا
موسكو: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، بأن إمدادات الأسلحة الغربية والعقوبات المفروضة على موسكو لن تؤثر في مجريات العمليات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T20:50+0000
2026-06-22T20:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "نرفض رفضاً قاطعا أي اتهامات موجهة إلينا".وأكملت: "تشير مقاطع فيديو التقطها شهود عيان إلى تضرر دير كييف بيشيرسك لافرا نتيجة محاولة فاشلة من الدفاعات الجوية الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي"، مؤكدة أن روسيا لا تشن غارات على البنية التحتية المدنية، وتنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليها.وفي السياق ذاته، أكدت أن الهدف من غارة القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة التي تقل أطفالا بيلاروسيين ربما كان هو جرّ مينسك إلى الصراع الأوكراني. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن صاروخًا منتهي الصلاحية قد يكون سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا الكنسي لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.في 17 يونيو/حزيران، استهدف نظام كييف حافلة كانت متجهة من بيلاروسيا إلى غيلينجيك. وكان على متنها 44 راكبًا، 28 منهم فريق رياضي للأطفال. وقتلت امرأة كانت برفقتهم، وأصيب ثمانية آخرون.بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع الهجوم الإرهابي بسبب استياء البعض من هدوء مينسك. وحذر من أن الاستفزازات ومحاولات جرّ البلاد إلى الحرب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلامنظام كييف يستجدي الدول الراعية لبيعه صواريخ متهالكة... فشل يودي بحياة المدنيين
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https://sarabic.ae/20260615/موسكو-الغرب-تغاضى-عن-نهب-دير-كييف-بيشيرسك-لافرا-في-ظل-نظام-زيلينسكي-وسارع-لاتهام-روسيا--1114358708.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

موسكو: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا

20:50 GMT 22.06.2026
© Photo / x.comمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© Photo / x.com
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أفادت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، بأن إمدادات الأسلحة الغربية والعقوبات المفروضة على موسكو لن تؤثر في مجريات العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "نرفض رفضاً قاطعا أي اتهامات موجهة إلينا".

وأشارت إلى أن المواد التي قدمها نظام كييف بشأن استخدام طائرة مسيرة من طراز "جيرانيوم" ضد الموقع المقدس (الهجوم المزعوم على دير كييف بيشيرسك) "ليست سوى حيلة دعائية أخرى".

وأكملت: "تشير مقاطع فيديو التقطها شهود عيان إلى تضرر دير كييف بيشيرسك لافرا نتيجة محاولة فاشلة من الدفاعات الجوية الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي"، مؤكدة أن روسيا لا تشن غارات على البنية التحتية المدنية، وتنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليها.
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وفي السياق ذاته، أكدت أن الهدف من غارة القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة التي تقل أطفالا بيلاروسيين ربما كان هو جرّ مينسك إلى الصراع الأوكراني.

وأوضحت أنه لا يمكن لأي إمدادات أسلحة غربية، أو عقوبات، أو محاولات للضغط على روسيا أن تغير الوضع على الجبهة.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن صاروخًا منتهي الصلاحية قد يكون سبب تعرض مجمع كييف بيشيرسك لافرا الكنسي لهجوم صاروخي من منظومة باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
في 17 يونيو/حزيران، استهدف نظام كييف حافلة كانت متجهة من بيلاروسيا إلى غيلينجيك. وكان على متنها 44 راكبًا، 28 منهم فريق رياضي للأطفال. وقتلت امرأة كانت برفقتهم، وأصيب ثمانية آخرون.
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15 يونيو, 11:48 GMT
بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقع الهجوم الإرهابي بسبب استياء البعض من هدوء مينسك. وحذر من أن الاستفزازات ومحاولات جرّ البلاد إلى الحرب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن هجوم القوات الأوكرانية على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك كان متعمدًا، من الواضح أن هذا عمل إرهابي لا إنساني.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.
الكرملين: الأوروبيون يركزون على مواصلة الحرب أكثر من مفاوضات السلام
نظام كييف يستجدي الدول الراعية لبيعه صواريخ متهالكة... فشل يودي بحياة المدنيين
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