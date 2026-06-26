https://sarabic.ae/20260626/لافروف-يجب-توضيح-الموقف-بشأن-التصريحات-الأخيرة-لوزير-الخارجية-الأمريكي-حول-تفاهمات-ألاسكا-1114728459.html

لافروف: يجب توضيح الموقف بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي حول تفاهمات ألاسكا

لافروف: يجب توضيح الموقف بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي حول تفاهمات ألاسكا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن دور الولايات المتحدة الأمريكية في تسوية الأزمة الأوكرانية وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T10:06+0000

2026-06-26T10:06+0000

2026-06-26T10:06+0000

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وقال لافروف ردا على سؤال صحفي نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية حول الدور الأمريكي في تسوية الأزمة الأوكرانية: "بالتأكيد، يحتاج هذا الوضع برمته إلى توضيح".وقال لافروف: "عندما يقول زميلي ماركو روبيو، إنه في ألاسكا لم يكن هناك سوى مقترحات، وليس اتفاقا، فإن ذلك يثير لديّ تساؤلات حول معنى الاتفاق. فإذا كان أحد الأطراف، في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية، قد طرح مقترحاته للتسوية، حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة، وأبدى الطرف الآخر موافقته على هذه المقترحات، فإن القول بعدم وجود اتفاق يبدو غير لائق".وأضاف أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، زار موسكو قبل أيام من اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، حاملاً معه المقترحات نفسها التي قدمها الرئيس دونالد ترامب. وخلال اجتماع موسكو، وعد الرئيس فلاديمير بوتين، بالرد عليها في قمة أنكوريج.وأكمل لافروف: "في أنكوريج، عندما جلس الرئيسان للتفاوض (وكان ماركو روبيو وأنا حاضرين أيضا)، بدأ الرئيس بوتين، ناظرا إلى ويتكوف الذي كان حاضرا أيضا، بسرد المقترحات الأمريكية نقطة بنقطة. وبعد كل نقطة، وبحضور الرئيس الأمريكي ترامب ووزير الخارجية روبيو، سأل ويتكوف عما إذا كان قد وصف الأفكار التي طرحها في موسكو قبل يوم من قمة أنكوريج بشكل صحيح. فأجاب ويتكوف بالإيجاب عن جميع أسئلته".وعقدت محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في ألاسكا في 15 أغسطس/آب 2025، حيث ناقشا سبل حل النزاع الأوكراني، ووصف الرئيسان الاجتماع بالإيجابي، وفي أعقاب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية حل النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا على رغبة روسيا في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.زاخاروفا: موسكو تواصل السعي للحصول على إجابات بشأن البرنامج البيولوجي لواشنطن في أوكرانيالافروف: روسيا كانت ولا تزال مصدرا موثوقا لموارد الطاقة والغذاء لجميع دول جنوب شرق آسيا

https://sarabic.ae/20260623/بث-مباشر-لافروف-يتحدث-في-اجتماع-المائدة-المستديرة-حول-الأزمة-الأوكرانية-في-موسكو-1114613653.html

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