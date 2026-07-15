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الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ93 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ93 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمر 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T04:38+0000
2026-07-15T04:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 8:00 مساء يوم 14 تموز/يوليو وحتى الساعة 7:00 صباح يوم 15 تموز/يوليو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
https://sarabic.ae/20260714/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-ناقلة-نفط-أوكرانية-كانت-في-طريقها-إلى-ميناء-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115187229.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ93 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات - وزارة الدفاع

04:38 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمر 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 8:00 مساء يوم 14 تموز/يوليو وحتى الساعة 7:00 صباح يوم 15 تموز/يوليو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتابعت: تدمير المسيرات فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وروستوف، وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومياه بحري آزوف والأسود.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تستهدف ناقلة نفط وسفينة أوكرانية محملة بالسلاح- وزارة الدفاع
أمس, 06:46 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
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