https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ93-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1115214332.html

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ93 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات - وزارة الدفاع

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ93 مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مقاطعات - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وسائط الدفاع الجوي اعترضت ودمر 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد. 15.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-15T04:38+0000

2026-07-15T04:38+0000

2026-07-15T04:38+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 8:00 مساء يوم 14 تموز/يوليو وحتى الساعة 7:00 صباح يوم 15 تموز/يوليو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل

https://sarabic.ae/20260714/القوات-المسلحة-الروسية-تستهدف-ناقلة-نفط-أوكرانية-كانت-في-طريقها-إلى-ميناء-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115187229.html

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