الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تحاول استخباراتيا الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260717/الأمن-الفيدرالي-الروسي-كييف-تحاول-استخباراتيا-الحصول-على-قطع-غيار-روسية-الصنع-لطائراتها-1115266734.html
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تحاول استخباراتيا الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تحاول استخباراتيا الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الجمعة، بأن كييف تحاول عبر أجهزة استخباراتها، الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها ومروحياتها. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T07:55+0000
2026-07-17T07:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
المخابرات الروسية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1b/1112904953_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_9f2577726b6443f4e5dad36e12a7a4dc.jpg
وجاء في البيان: "القوات الجوية الأوكرانية، بسبب الحاجة الملحة إلى قاعدة موارد لإصلاح طائرات الهليكوبتر من طراز "مي" و"سو - 35" و"ميغ - 35" القتالية، تستخدم المعلومات الاستخبارية للحصول على قطع غيار روسية الصنع".وحكم على المتهم بالسجن 13 عامًا في سجن شديد الحراسة، وغرامة قدرها مليون روبل.وأضاف: "كان الجاني ينوي تصدير هذه المعدات خارج روسيا، متجاوزًا الإجراءات القانونية، لتسليمها لاحقًا إلى شركة موتور سيتش الأوكرانية المساهمة العامة. وتُعدّ موتور سيتش المساهمة العامة إحدى الشركات الرئيسية التي تُقدّم خدمات الصيانة للطائرات والمروحيات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا بتواطؤ غربي ضد مؤسسة دفاعية في موسكوإحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي
https://sarabic.ae/20260715/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-منشأة-نفطية-في-منطقة-يوغرا-ويوقف-عميلا-أوكرانيا-1115215964.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1b/1112904953_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_fb51b7763d3f2f800040d7a69811d94f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, المخابرات الروسية, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, المخابرات الروسية, العالم, العالم العربي

الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تحاول استخباراتيا الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها

07:55 GMT 17.07.2026
© Sputnikالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الجمعة، بأن كييف تحاول عبر أجهزة استخباراتها، الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها ومروحياتها.
وجاء في البيان: "القوات الجوية الأوكرانية، بسبب الحاجة الملحة إلى قاعدة موارد لإصلاح طائرات الهليكوبتر من طراز "مي" و"سو - 35" و"ميغ - 35" القتالية، تستخدم المعلومات الاستخبارية للحصول على قطع غيار روسية الصنع".

وأضاف أنه "دخل حكم الإدانة الصادر عن محكمة موسكو حيز التنفيذ، بحق المواطن الروسي رومان كونستانتينوفيتش كاريتسكي، المولود عام 1967، لتورطه في الخيانة العظمى من خلال تقديم مساعدة مادية وتقنية لممثلي مجمع صناعي عسكري أوكراني في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية".

وحكم على المتهم بالسجن 13 عامًا في سجن شديد الحراسة، وغرامة قدرها مليون روبل.
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيا
15 يوليو, 07:18 GMT
ووفقا لبيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "اشترى الشخص المدان محامل طائرات من روسيا، تستخدم في طائرات عسكرية: مروحيات من طراز "ميل" و"كاموف" للاستخدام المدني والعسكري، بالإضافة إلى طائرات عسكرية من طراز "سوخوي" و"ميغ" بمختلف أنواعها".
وأضاف: "كان الجاني ينوي تصدير هذه المعدات خارج روسيا، متجاوزًا الإجراءات القانونية، لتسليمها لاحقًا إلى شركة موتور سيتش الأوكرانية المساهمة العامة. وتُعدّ موتور سيتش المساهمة العامة إحدى الشركات الرئيسية التي تُقدّم خدمات الصيانة للطائرات والمروحيات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا بتواطؤ غربي ضد مؤسسة دفاعية في موسكو
إحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала