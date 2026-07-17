https://sarabic.ae/20260717/الأمن-الفيدرالي-الروسي-كييف-تحاول-استخباراتيا-الحصول-على-قطع-غيار-روسية-الصنع-لطائراتها-1115266734.html
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تحاول استخباراتيا الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تحاول استخباراتيا الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الجمعة، بأن كييف تحاول عبر أجهزة استخباراتها، الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها ومروحياتها. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "القوات الجوية الأوكرانية، بسبب الحاجة الملحة إلى قاعدة موارد لإصلاح طائرات الهليكوبتر من طراز "مي" و"سو - 35" و"ميغ - 35" القتالية، تستخدم المعلومات الاستخبارية للحصول على قطع غيار روسية الصنع".وحكم على المتهم بالسجن 13 عامًا في سجن شديد الحراسة، وغرامة قدرها مليون روبل.وأضاف: "كان الجاني ينوي تصدير هذه المعدات خارج روسيا، متجاوزًا الإجراءات القانونية، لتسليمها لاحقًا إلى شركة موتور سيتش الأوكرانية المساهمة العامة. وتُعدّ موتور سيتش المساهمة العامة إحدى الشركات الرئيسية التي تُقدّم خدمات الصيانة للطائرات والمروحيات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أوكرانيا بتواطؤ غربي ضد مؤسسة دفاعية في موسكوإحباط هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق على مطارين عسكريين- الأمن الفيدرالي الروسي
https://sarabic.ae/20260715/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-منشأة-نفطية-في-منطقة-يوغرا-ويوقف-عميلا-أوكرانيا-1115215964.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, المخابرات الروسية, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, المخابرات الروسية, العالم, العالم العربي
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تحاول استخباراتيا الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم الجمعة، بأن كييف تحاول عبر أجهزة استخباراتها، الحصول على قطع غيار روسية الصنع لطائراتها ومروحياتها.
وجاء في البيان: "القوات الجوية الأوكرانية، بسبب الحاجة الملحة إلى قاعدة موارد لإصلاح طائرات الهليكوبتر من طراز "مي" و"سو - 35" و"ميغ - 35" القتالية، تستخدم المعلومات الاستخبارية للحصول على قطع غيار روسية الصنع".
وأضاف أنه "دخل حكم الإدانة الصادر عن محكمة موسكو حيز التنفيذ، بحق المواطن الروسي رومان كونستانتينوفيتش كاريتسكي، المولود عام 1967، لتورطه في الخيانة العظمى من خلال تقديم مساعدة مادية وتقنية لممثلي مجمع صناعي عسكري أوكراني في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية".
وحكم على المتهم بالسجن 13 عامًا في سجن شديد الحراسة، وغرامة قدرها مليون روبل.
ووفقا لبيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "اشترى الشخص المدان محامل طائرات من روسيا، تستخدم في طائرات عسكرية: مروحيات من طراز "ميل" و"كاموف" للاستخدام المدني والعسكري، بالإضافة إلى طائرات عسكرية من طراز "سوخوي" و"ميغ" بمختلف أنواعها".
وأضاف: "كان الجاني ينوي تصدير هذه المعدات خارج روسيا، متجاوزًا الإجراءات القانونية، لتسليمها لاحقًا إلى شركة موتور سيتش الأوكرانية المساهمة العامة. وتُعدّ موتور سيتش المساهمة العامة إحدى الشركات الرئيسية التي تُقدّم خدمات الصيانة للطائرات والمروحيات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".