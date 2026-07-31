الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري يجمع معلومات لصالح نظام كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر, نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالسرطان، فماذا في التفاصيل؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
- تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:33 GMT
15 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260731/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-عميل-استخباري-يجمع-معلومات-لصالح-نظام-كييف-1115646266.html
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري يجمع معلومات لصالح نظام كييف
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري يجمع معلومات لصالح نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأن عناصر الجهاز بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الروسية، ألقت القبض في مقاطعة نيجني نوفغورود على مواطن روسي... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T06:59+0000
2026-07-31T06:59+0000
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_0:94:1533:956_1920x0_80_0_0_9180a5e27ca8b86090ccb4c81eef4b66.jpg
وقال الجهاز في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية في أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، مواطنًا روسيًا من مواليد عام 1975، وهو عضو في منظمة "أرتبودغوتوفكا" الإرهابية المحظورة في روسيا، كان يجمع معلومات ذات طابع استخباري عن منشآت المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وفتحت إدارة التحقيقات التابعة للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة نيجني نوفغورود، قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بالمشاركة في أنشطة منظمة مصنفة إرهابية في روسيا، وتصل العقوبة القصوى لهذه المادة إلى السجن مدى الحياة.وأوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أن مالتسيف، مدرج على قائمة المطلوبين الدوليين.وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "منظمة "أرتبودغوتوفكا" الإرهابية، تأسست عام 2013، بهدف التحضير لتمرد مسلح والاستيلاء على السلطة في روسيا الاتحادية. ومع بدء العملية العسكرية الخاصة، انتقل قادتها وعناصرها، الذين لم يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية في البلاد، إلى فرنسا وانضموا إلى إرهابيين أوكرانيين.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيابوتين يشيد بعمل المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين خلال العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20260727/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-جاسوس-يعمل-لصالح-جهاز-الاستخبارات-النيوزيلندي-1115527834.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_67:0:1467:1050_1920x0_80_0_0_0089a63f34ac6deb954952bdc71ce6d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري يجمع معلومات لصالح نظام كييف

06:59 GMT 31.07.2026
© Photo / ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Photo / ФСБ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأن عناصر الجهاز بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الروسية، ألقت القبض في مقاطعة نيجني نوفغورود على مواطن روسي كان يجمع معلومات استخبارية عن منشآت المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وقال الجهاز في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية في أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، مواطنًا روسيًا من مواليد عام 1975، وهو عضو في منظمة "أرتبودغوتوفكا" الإرهابية المحظورة في روسيا، كان يجمع معلومات ذات طابع استخباري عن منشآت المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

ووفقاً لمعلومات الجهاز، تبيّن أن المقبوض عليه قام، تحت غطاء موظف في شركة نقل ولوجستيات، بإجراء عمليات استطلاع لمنشآت ذات أهمية إستراتيجية في 7 أقاليم روسية، وأرسل تلك المعلومات عبر تطبيق "تلغرام" إلى المشرفين عليه في التنظيم الإرهابي، بهدف تقويض الأمن القومي للبلاد.

وفتحت إدارة التحقيقات التابعة للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة نيجني نوفغورود، قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بالمشاركة في أنشطة منظمة مصنفة إرهابية في روسيا، وتصل العقوبة القصوى لهذه المادة إلى السجن مدى الحياة.

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو: "خلال الاستجواب، اعترف الرجل بملابسات الجريمة التي ارتكبها، وذكر أن المعلومات التي جمعها كانت موجّهة... إلى زعيم المنظمة الإرهابية فياتشيسلاف مالتسيف، المقيم في الخارج، والذي يتعاون مع أجهزة المخابرات الفرنسية والأوكرانية".

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية
27 يوليو, 06:02 GMT
وأوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أن مالتسيف، مدرج على قائمة المطلوبين الدوليين.

وأوضحت بيترينكو، بهذا الصدد: "حدد ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع محققين من لجنة التحقيق الروسية، الأعمال غير القانونية للمتهم وتم تحييدها، وقضت المحكمة بحبس الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، احتياطيًا".

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "منظمة "أرتبودغوتوفكا" الإرهابية، تأسست عام 2013، بهدف التحضير لتمرد مسلح والاستيلاء على السلطة في روسيا الاتحادية. ومع بدء العملية العسكرية الخاصة، انتقل قادتها وعناصرها، الذين لم يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية في البلاد، إلى فرنسا وانضموا إلى إرهابيين أوكرانيين.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيا
بوتين يشيد بعمل المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين خلال العملية العسكرية الخاصة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала