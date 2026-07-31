https://sarabic.ae/20260731/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-عميل-استخباري-يجمع-معلومات-لصالح-نظام-كييف-1115646266.html
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري يجمع معلومات لصالح نظام كييف
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري يجمع معلومات لصالح نظام كييف
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأن عناصر الجهاز بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الروسية، ألقت القبض في مقاطعة نيجني نوفغورود على مواطن روسي... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T06:59+0000
2026-07-31T06:59+0000
2026-07-31T06:59+0000
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
روسيا
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وقال الجهاز في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية في أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، مواطنًا روسيًا من مواليد عام 1975، وهو عضو في منظمة "أرتبودغوتوفكا" الإرهابية المحظورة في روسيا، كان يجمع معلومات ذات طابع استخباري عن منشآت المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".وفتحت إدارة التحقيقات التابعة للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة نيجني نوفغورود، قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بالمشاركة في أنشطة منظمة مصنفة إرهابية في روسيا، وتصل العقوبة القصوى لهذه المادة إلى السجن مدى الحياة.وأوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أن مالتسيف، مدرج على قائمة المطلوبين الدوليين.وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "منظمة "أرتبودغوتوفكا" الإرهابية، تأسست عام 2013، بهدف التحضير لتمرد مسلح والاستيلاء على السلطة في روسيا الاتحادية. ومع بدء العملية العسكرية الخاصة، انتقل قادتها وعناصرها، الذين لم يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية في البلاد، إلى فرنسا وانضموا إلى إرهابيين أوكرانيين.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على منشأة نفطية في منطقة "يوغرا" ويوقف عميلا أوكرانيابوتين يشيد بعمل المحققين الروس في كشف النازيين الجدد والمخربين خلال العملية العسكرية الخاصة
https://sarabic.ae/20260727/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-جاسوس-يعمل-لصالح-جهاز-الاستخبارات-النيوزيلندي-1115527834.html
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وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على عميل استخباري يجمع معلومات لصالح نظام كييف
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأن عناصر الجهاز بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الروسية، ألقت القبض في مقاطعة نيجني نوفغورود على مواطن روسي كان يجمع معلومات استخبارية عن منشآت المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
وقال الجهاز في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية في أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، مواطنًا روسيًا من مواليد عام 1975، وهو عضو في منظمة "أرتبودغوتوفكا" الإرهابية المحظورة في روسيا، كان يجمع معلومات ذات طابع استخباري عن منشآت المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
ووفقاً لمعلومات الجهاز، تبيّن أن المقبوض عليه قام، تحت غطاء موظف في شركة نقل ولوجستيات، بإجراء عمليات استطلاع لمنشآت ذات أهمية إستراتيجية في 7 أقاليم روسية، وأرسل تلك المعلومات عبر تطبيق "تلغرام" إلى المشرفين عليه في التنظيم الإرهابي، بهدف تقويض الأمن القومي للبلاد.
وفتحت إدارة التحقيقات التابعة للجنة التحقيق الروسية في مقاطعة نيجني نوفغورود، قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بالمشاركة في أنشطة منظمة مصنفة إرهابية في روسيا، وتصل العقوبة القصوى لهذه المادة إلى السجن مدى الحياة.
وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو: "خلال الاستجواب، اعترف الرجل بملابسات الجريمة التي ارتكبها، وذكر أن المعلومات التي جمعها كانت موجّهة... إلى زعيم المنظمة الإرهابية فياتشيسلاف مالتسيف، المقيم في الخارج، والذي يتعاون مع أجهزة المخابرات الفرنسية والأوكرانية".
وأوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية أن مالتسيف، مدرج على قائمة المطلوبين الدوليين.
وأوضحت بيترينكو، بهذا الصدد: "حدد ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع محققين من لجنة التحقيق الروسية، الأعمال غير القانونية للمتهم وتم تحييدها، وقضت المحكمة بحبس الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، احتياطيًا".
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن "منظمة "أرتبودغوتوفكا" الإرهابية، تأسست عام 2013، بهدف التحضير لتمرد مسلح والاستيلاء على السلطة في روسيا الاتحادية. ومع بدء العملية العسكرية الخاصة، انتقل قادتها وعناصرها، الذين لم يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية في البلاد، إلى فرنسا وانضموا إلى إرهابيين أوكرانيين.