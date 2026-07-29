مؤسس تطبيق "تلغرام" يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا- الأمن الفيدرالي الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظاهرة النينيو تطرف مناخي يعصف بأفريقيا ويضرب قلب الأمن الغذائي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260729/مؤسس-تطبيق-تلغرام-يقوم-بتسهيل-الأنشطة-الإرهابية-في-روسيا---جهاز-الأمن-الفيدرالي-1115586571.html
مؤسس تطبيق "تلغرام" يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا- الأمن الفيدرالي الروسي
مؤسس تطبيق "تلغرام" يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا- الأمن الفيدرالي الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق "تلغرام"، يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T06:10+0000
2026-07-29T06:34+0000
روسيا
بافل دوروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/61/1025926169_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_fe3ac6b9d472f919dca5bed86c8bc359.jpg
وجاء في البيان: "تم توجيه الاتهام إلى دوروف في قضية جنائية بموجب الجزء 1.1 من المادة 205.1 (المساعدة في النشاط الإرهابي)". وبحسب الأمن الفيدرالي، فشلت إدارة تطبيق "تليغرام" في إزالة القنوات والمحادثات والروبوتات التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بنشاط للتخطيط لأعمال تخريب وهجمات إرهابية في روسيا، وجرائم قتل جماعي، وعمليات احتيال إلكتروني، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، وخسائر مادية بمليارات الدولارات.وأشار الامن الفيدرالي، تم تحديد وتوثيق العديد من الحالات التي استخدمت فيها أجهزة الاستخبارات الاوكرانية خدمة "Dayvinchik" على تطبيق "تليغرام" لاستدراج المواطنين الروس إلى أعمال التخريب والأنشطة الإرهابية من خلال الخداع والتلاعب النفسي.وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه منذ يوليو 2025، قامت قوات الأمن باحتجاز 46 شابا روسيا من مستخدمي خدمة المواعدة "دايفينتشيك" هاجموا عناصر الأمن وأحرقوا مواقع مختلفة بناء على أوامر من وكالات الاستخبارات الأوكرانية.في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، أُضيف برنامج الدردشة الآلي "Dayvinchik/Leo - للمواعدة والتواصل وتكوين صداقات جديدة" على تطبيق "تليغرام" إلى السجل الموحد للمواقع الإلكترونية المحظورة، بسبب محتواه الذي يتضمن مواد إباحية للأطفال ودعاية للمثليين والمتحولين جنسيًا. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت المحكمة العليا في روسيا أن حركة المثليين والمتحولين جنسيًا متطرفة وحظرتها في روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102592/61/1025926169_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_f19344f7e73f42583152d60ec2a92a36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, بافل دوروف
روسيا, بافل دوروف

مؤسس تطبيق "تلغرام" يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا- الأمن الفيدرالي الروسي

06:10 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 06:34 GMT 29.07.2026)
© AP Photo / Tatan Syuflanaمؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف
مؤسس شبكة تليغرام الروسي بافيل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
تابعنا عبر
يتبع
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق "تلغرام"، يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا.
وجاء في البيان: "تم توجيه الاتهام إلى دوروف في قضية جنائية بموجب الجزء 1.1 من المادة 205.1 (المساعدة في النشاط الإرهابي)".
وبحسب الأمن الفيدرالي، فشلت إدارة تطبيق "تليغرام" في إزالة القنوات والمحادثات والروبوتات التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بنشاط للتخطيط لأعمال تخريب وهجمات إرهابية في روسيا، وجرائم قتل جماعي، وعمليات احتيال إلكتروني، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، وخسائر مادية بمليارات الدولارات.
وأشار الامن الفيدرالي، تم تحديد وتوثيق العديد من الحالات التي استخدمت فيها أجهزة الاستخبارات الاوكرانية خدمة "Dayvinchik" على تطبيق "تليغرام" لاستدراج المواطنين الروس إلى أعمال التخريب والأنشطة الإرهابية من خلال الخداع والتلاعب النفسي.
وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه منذ يوليو 2025، قامت قوات الأمن باحتجاز 46 شابا روسيا من مستخدمي خدمة المواعدة "دايفينتشيك" هاجموا عناصر الأمن وأحرقوا مواقع مختلفة بناء على أوامر من وكالات الاستخبارات الأوكرانية.
في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، أُضيف برنامج الدردشة الآلي "Dayvinchik/Leo - للمواعدة والتواصل وتكوين صداقات جديدة" على تطبيق "تليغرام" إلى السجل الموحد للمواقع الإلكترونية المحظورة، بسبب محتواه الذي يتضمن مواد إباحية للأطفال ودعاية للمثليين والمتحولين جنسيًا.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت المحكمة العليا في روسيا أن حركة المثليين والمتحولين جنسيًا متطرفة وحظرتها في روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала