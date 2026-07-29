https://sarabic.ae/20260729/مؤسس-تطبيق-تلغرام-يقوم-بتسهيل-الأنشطة-الإرهابية-في-روسيا---جهاز-الأمن-الفيدرالي-1115586571.html
مؤسس تطبيق "تلغرام" يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا- الأمن الفيدرالي الروسي
مؤسس تطبيق "تلغرام" يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا- الأمن الفيدرالي الروسي
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق "تلغرام"، يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T06:10+0000
2026-07-29T06:10+0000
2026-07-29T06:34+0000
روسيا
بافل دوروف
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وجاء في البيان: "تم توجيه الاتهام إلى دوروف في قضية جنائية بموجب الجزء 1.1 من المادة 205.1 (المساعدة في النشاط الإرهابي)". وبحسب الأمن الفيدرالي، فشلت إدارة تطبيق "تليغرام" في إزالة القنوات والمحادثات والروبوتات التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بنشاط للتخطيط لأعمال تخريب وهجمات إرهابية في روسيا، وجرائم قتل جماعي، وعمليات احتيال إلكتروني، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، وخسائر مادية بمليارات الدولارات.وأشار الامن الفيدرالي، تم تحديد وتوثيق العديد من الحالات التي استخدمت فيها أجهزة الاستخبارات الاوكرانية خدمة "Dayvinchik" على تطبيق "تليغرام" لاستدراج المواطنين الروس إلى أعمال التخريب والأنشطة الإرهابية من خلال الخداع والتلاعب النفسي.وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه منذ يوليو 2025، قامت قوات الأمن باحتجاز 46 شابا روسيا من مستخدمي خدمة المواعدة "دايفينتشيك" هاجموا عناصر الأمن وأحرقوا مواقع مختلفة بناء على أوامر من وكالات الاستخبارات الأوكرانية.في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، أُضيف برنامج الدردشة الآلي "Dayvinchik/Leo - للمواعدة والتواصل وتكوين صداقات جديدة" على تطبيق "تليغرام" إلى السجل الموحد للمواقع الإلكترونية المحظورة، بسبب محتواه الذي يتضمن مواد إباحية للأطفال ودعاية للمثليين والمتحولين جنسيًا. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت المحكمة العليا في روسيا أن حركة المثليين والمتحولين جنسيًا متطرفة وحظرتها في روسيا.
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, بافل دوروف
مؤسس تطبيق "تلغرام" يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا- الأمن الفيدرالي الروسي
06:10 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 06:34 GMT 29.07.2026)
يتبع
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة لتطبيق "تلغرام"، يقوم بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا.
وجاء في البيان: "تم توجيه الاتهام إلى دوروف في قضية جنائية بموجب الجزء 1.1 من المادة 205.1 (المساعدة في النشاط الإرهابي)".
وبحسب الأمن الفيدرالي، فشلت إدارة تطبيق "تليغرام" في إزالة القنوات والمحادثات والروبوتات التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بنشاط للتخطيط لأعمال تخريب وهجمات إرهابية في روسيا، وجرائم قتل جماعي، وعمليات احتيال إلكتروني، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، وخسائر مادية بمليارات الدولارات.
وأشار الامن الفيدرالي، تم تحديد وتوثيق العديد من الحالات التي استخدمت فيها أجهزة الاستخبارات الاوكرانية خدمة "Dayvinchik" على تطبيق "تليغرام" لاستدراج المواطنين الروس إلى أعمال التخريب والأنشطة الإرهابية من خلال الخداع والتلاعب النفسي.
وأشارت الهيئة الروسية إلى أنه منذ يوليو 2025، قامت قوات الأمن باحتجاز 46 شابا روسيا من مستخدمي خدمة المواعدة "دايفينتشيك" هاجموا عناصر الأمن وأحرقوا مواقع مختلفة بناء على أوامر من وكالات الاستخبارات الأوكرانية.
في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، أُضيف برنامج الدردشة الآلي "Dayvinchik/Leo - للمواعدة والتواصل وتكوين صداقات جديدة" على تطبيق "تليغرام" إلى السجل الموحد للمواقع الإلكترونية المحظورة، بسبب محتواه الذي يتضمن مواد إباحية للأطفال ودعاية للمثليين والمتحولين جنسيًا.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلنت المحكمة العليا في روسيا أن حركة المثليين والمتحولين جنسيًا متطرفة وحظرتها في روسيا.