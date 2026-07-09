https://sarabic.ae/20260709/القبض-على-مواطن-روسي-خطط-لاستهداف-ضابط-كبير-بتوجيه-استخبارات-نظام-كييف---الأمن-الفدرالي-1115065786.html

القبض على مواطن روسي خطط لاستهداف ضابط كبير بتوجيه استخبارات نظام كييف - الأمن الفدرالي

القبض على مواطن روسي خطط لاستهداف ضابط كبير بتوجيه استخبارات نظام كييف - الأمن الفدرالي

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بتوقيف مواطن روسي في مدينة كراسنودار كان يخطط، بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني، لتنفيذ عمل إرهابي باستهداف ضابط... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T09:12+0000

2026-07-09T09:12+0000

2026-07-09T09:12+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "في كراسنودار، تم توقيف مواطن روسي من مواليد 1978، كان يخطط في منطقة موسكو لتنفيذ عمل إرهابي باستهداف ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، بتكليف من جهاز أمن أوكرانيا".وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تلقى المتهم تدريبات في أوكرانيا على الرماية واستخدام المتفجرات، ثم وصل إلى روسيا لتنفيذ الهجوم الإرهابي مرورا بمدن كيشيناو (مولدافيا) ويريفان (أرمينيا)".وقام العميل بتجهيز شقة مستأجرة في موسكو بكاميرات لمراقبة المسؤول العسكري الروسي رفيع المستوى.وجاء في بيان لجهاز الأمن: "بتوجيه من المشرف، استأجر المشتبه به شقة في مدينة موسكو، حيث قام بتركيب كاميرتي فيديو للمراقبة عن بعد لمتابعة مكان سكن الشخص المستهدف، كما اشترى مواد التنكر ( شارب ولحية ونظارات مستعارة) لاستخدامها أثناء تنفيذ الهجوم الإرهابي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية عقيد في الاستخبارات الأوكرانية خطط لعمليات إرهابية في روسيا

https://sarabic.ae/20260708/الأمن-الفيدرالي-الروسي-توقيف-عميلين-لنظام-كييف-في-القرم-جمعا-معلومات-حول-القوات-الروسية-1115034498.html

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