https://sarabic.ae/20260709/القبض-على-مواطن-روسي-خطط-لاستهداف-ضابط-كبير-بتوجيه-استخبارات-نظام-كييف---الأمن-الفدرالي-1115065786.html
القبض على مواطن روسي خطط لاستهداف ضابط كبير بتوجيه استخبارات نظام كييف - الأمن الفدرالي
القبض على مواطن روسي خطط لاستهداف ضابط كبير بتوجيه استخبارات نظام كييف - الأمن الفدرالي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بتوقيف مواطن روسي في مدينة كراسنودار كان يخطط، بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني، لتنفيذ عمل إرهابي باستهداف ضابط... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T09:12+0000
2026-07-09T09:12+0000
2026-07-09T09:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "في كراسنودار، تم توقيف مواطن روسي من مواليد 1978، كان يخطط في منطقة موسكو لتنفيذ عمل إرهابي باستهداف ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، بتكليف من جهاز أمن أوكرانيا".وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تلقى المتهم تدريبات في أوكرانيا على الرماية واستخدام المتفجرات، ثم وصل إلى روسيا لتنفيذ الهجوم الإرهابي مرورا بمدن كيشيناو (مولدافيا) ويريفان (أرمينيا)".وقام العميل بتجهيز شقة مستأجرة في موسكو بكاميرات لمراقبة المسؤول العسكري الروسي رفيع المستوى.وجاء في بيان لجهاز الأمن: "بتوجيه من المشرف، استأجر المشتبه به شقة في مدينة موسكو، حيث قام بتركيب كاميرتي فيديو للمراقبة عن بعد لمتابعة مكان سكن الشخص المستهدف، كما اشترى مواد التنكر ( شارب ولحية ونظارات مستعارة) لاستخدامها أثناء تنفيذ الهجوم الإرهابي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تصفية عقيد في الاستخبارات الأوكرانية خطط لعمليات إرهابية في روسيا
https://sarabic.ae/20260708/الأمن-الفيدرالي-الروسي-توقيف-عميلين-لنظام-كييف-في-القرم-جمعا-معلومات-حول-القوات-الروسية-1115034498.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
القبض على مواطن روسي خطط لاستهداف ضابط كبير بتوجيه استخبارات نظام كييف - الأمن الفدرالي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بتوقيف مواطن روسي في مدينة كراسنودار كان يخطط، بتكليف من جهاز الأمن الأوكراني، لتنفيذ عمل إرهابي باستهداف ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بمنطقة موسكو.
وأصدر الجهاز بيانا جاء فيه: "في كراسنودار، تم توقيف مواطن روسي من مواليد 1978، كان يخطط في منطقة موسكو لتنفيذ عمل إرهابي باستهداف ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، بتكليف من جهاز أمن أوكرانيا".
كشف الجهاز أن هذه العملية تأتي في إطار إحباط محاولة كانت تخطط لها الأجهزة الأمنية الأوكرانية و "الجهات الغربية الراعية لها" لتنفيذ سلسلة غير مسبوقة من الهجمات الإرهابية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة لاستهداف، بشكل خاص، عسكريين روس.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تلقى المتهم تدريبات في أوكرانيا على الرماية واستخدام المتفجرات، ثم وصل إلى روسيا لتنفيذ الهجوم الإرهابي مرورا بمدن كيشيناو (مولدافيا) ويريفان (أرمينيا)".
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أُدين المتهم في روسيا عام 2002 بارتكاب جرائم جنائية (سرقة وسطو مسلح)، وبعد قضائه فترة العقوبة، غادر إلى أوكرانيا حيث عاش مع عائلته في مدينة دنيبروبيتروفسك، وفي فبراير/ شباط 2026، جنده العدو تحت التهديد بالملاحقة الجنائية لزوجته".
وقام العميل بتجهيز شقة مستأجرة في موسكو بكاميرات لمراقبة المسؤول العسكري الروسي رفيع المستوى.
وجاء في بيان لجهاز الأمن: "بتوجيه من المشرف، استأجر المشتبه به شقة في مدينة موسكو، حيث قام بتركيب كاميرتي فيديو للمراقبة عن بعد لمتابعة مكان سكن الشخص المستهدف، كما اشترى مواد التنكر ( شارب ولحية ونظارات مستعارة) لاستخدامها أثناء تنفيذ الهجوم الإرهابي".
وتواصل أجهزة الأمن الروسية إفشال مخططات نظام كييف لزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة من قبل أجهزة استخبارات أوكرانية وأوصيائها الغربيين، لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية غير مسبوقة في روسيا باستخدام طائرات مسيّرة، استهدفت منشآت عسكرية وأفرادًا من وزارة الدفاع الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.