https://sarabic.ae/20260602/ترامب-التقارير-عن-توقف-الحوار-مع-إيران-كاذبة-وخاطئة-1113975794.html

ترامب: التقارير عن توقف الحوار مع إيران "كاذبة وخاطئة"

ترامب: التقارير عن توقف الحوار مع إيران "كاذبة وخاطئة"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن التقارير الإعلامية التي تفيذ بتوقف المحادثات مع إيران بأنها كذبة وخاطئة. 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T17:50+0000

2026-06-02T17:50+0000

2026-06-02T17:50+0000

دونالد ترامب

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229630f451878ef69500ccf8b80c2f92.jpg

وكتب ترامب على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أفادت تقارير إخبارية كاذبة بأن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية توقفتا عن التحدث قبل بضعة أيام، إلا أن هذه التقارير غير صحيحة وخاطئة".وأردف الرئيس الأمريكي: "وإلى أين ستقود هذه المحادثات، لا أحد يعلم"، لكنني قلت لإيران: "لقد حان الوقت، بطريقة أو بأخرى، لإبرام اتفاق".وكان مصدر مطلع، كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن "النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة، والهادفة إلى إنهاء الحرب، لا يزال قيد المناقشة والمراجعة داخل طهران"، مؤكدًا أنه لم يتم إرسال أي رد رسمي حتى الآن.وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة "مهر"، أن "إيران تتعامل مع المقترحات المطروحة بحذر شديد"، مشيرًا إلى أن سجل الولايات المتحدة في عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة والتجارب التاريخية بين الطرفين يدفع صناع القرار الإيرانيين إلى التدقيق في جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوة.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن "من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية"، وفق تعبيره.وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260602/إيران-ردا-على-ترامب-نصنا-النهائي-ما-زال-قيد-المناقشة-في-طهران-1113956783.html

https://sarabic.ae/20260602/إيران-تعلن-عبور-24-سفينة-مضيق-هرمز-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1113964874.html

https://sarabic.ae/20260602/الخارجية-الإيرانية-تصريحات-ترامب-بشأن-لبنان-تؤكد-الدور-الأمريكي-المباشر-في-العدوان-الإسرائيلي-1113959684.html

https://sarabic.ae/20260602/إعلام-ترامب-هاجم-نتنياهو-بألفاظ-نابية-خلال-اتصال-هاتفي--1113953457.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز