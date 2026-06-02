ترامب: التقارير عن توقف الحوار مع إيران "كاذبة وخاطئة"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: التقارير عن توقف الحوار مع إيران "كاذبة وخاطئة"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن التقارير الإعلامية التي تفيذ بتوقف المحادثات مع إيران بأنها كذبة وخاطئة. 02.06.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أفادت تقارير إخبارية كاذبة بأن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية توقفتا عن التحدث قبل بضعة أيام، إلا أن هذه التقارير غير صحيحة وخاطئة".وأردف الرئيس الأمريكي: "وإلى أين ستقود هذه المحادثات، لا أحد يعلم"، لكنني قلت لإيران: "لقد حان الوقت، بطريقة أو بأخرى، لإبرام اتفاق".وكان مصدر مطلع، كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن "النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة، والهادفة إلى إنهاء الحرب، لا يزال قيد المناقشة والمراجعة داخل طهران"، مؤكدًا أنه لم يتم إرسال أي رد رسمي حتى الآن.وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة "مهر"، أن "إيران تتعامل مع المقترحات المطروحة بحذر شديد"، مشيرًا إلى أن سجل الولايات المتحدة في عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة والتجارب التاريخية بين الطرفين يدفع صناع القرار الإيرانيين إلى التدقيق في جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوة.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن "من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية"، وفق تعبيره.وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن التقارير الإعلامية التي تفيذ بتوقف المحادثات مع إيران بأنها كذبة وخاطئة.
وكتب ترامب على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أفادت تقارير إخبارية كاذبة بأن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية توقفتا عن التحدث قبل بضعة أيام، إلا أن هذه التقارير غير صحيحة وخاطئة".
وأضاف ترامب: "وقد استمرت المحادثات بيننا بشكل متواصل، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، وكذلك اليوم".
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
إيران ردا على ترامب: ‏نصنا النهائي ما زال قيد المناقشة في طهران
07:28 GMT
وأردف الرئيس الأمريكي: "وإلى أين ستقود هذه المحادثات، لا أحد يعلم"، لكنني قلت لإيران: "لقد حان الوقت، بطريقة أو بأخرى، لإبرام اتفاق".

وختم ترامب منشوره: "لقد استمر هذا الوضع 47 عامًا، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".

وكان مصدر مطلع، كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن "النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة، والهادفة إلى إنهاء الحرب، لا يزال قيد المناقشة والمراجعة داخل طهران"، مؤكدًا أنه لم يتم إرسال أي رد رسمي حتى الآن.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
إيران تعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية
13:28 GMT
وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة "مهر"، أن "إيران تتعامل مع المقترحات المطروحة بحذر شديد"، مشيرًا إلى أن سجل الولايات المتحدة في عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة والتجارب التاريخية بين الطرفين يدفع صناع القرار الإيرانيين إلى التدقيق في جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوة.

وأضاف أن "فريق التفاوض الإيراني يركز على ضمان تحقيق مكاسب عملية وملموسة لإيران، مستندًا في ذلك إلى الخبرات والتجارب السابقة في مسار المفاوضات مع واشنطن".

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن "من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية"، وفق تعبيره.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن لبنان تؤكد الدور الأمريكي المباشر في العدوان الإسرائيلي
11:01 GMT
وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".
وتابع أن "الأمر ليس بسيطًا. نحن نتحدث عن دولة كبيرة جدًا، عنهم، دولة كبيرة جدًا تعقد اتفاقًا. هناك عداء هائل بالفعل"، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم. وفي الواقع ليس سهلًا من جانبنا أيضًا، لكننا نحصل على ما نحتاج إلى الحصول عليه".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
إعلام: ترامب هاجم نتنياهو بألفاظ نابية خلال اتصال هاتفي
01:20 GMT

واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
