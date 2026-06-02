ترامب: التقارير عن توقف الحوار مع إيران "كاذبة وخاطئة"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن التقارير الإعلامية التي تفيذ بتوقف المحادثات مع إيران بأنها كذبة وخاطئة. 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T17:50+0000
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن التقارير الإعلامية التي تفيذ بتوقف المحادثات مع إيران بأنها كذبة وخاطئة.
وكتب ترامب على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أفادت تقارير إخبارية كاذبة بأن جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية توقفتا عن التحدث قبل بضعة أيام، إلا أن هذه التقارير غير صحيحة وخاطئة".
وأضاف ترامب: "وقد استمرت المحادثات بيننا بشكل متواصل، بما في ذلك قبل أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، ويوم واحد، وكذلك اليوم".
وأردف الرئيس الأمريكي: "وإلى أين ستقود هذه المحادثات، لا أحد يعلم"، لكنني قلت لإيران: "لقد حان الوقت، بطريقة أو بأخرى، لإبرام اتفاق".
وختم ترامب منشوره: "لقد استمر هذا الوضع 47 عامًا، ولا يمكن السماح له بالاستمرار أكثر من ذلك!".
وكان مصدر مطلع، كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن "النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة، والهادفة إلى إنهاء الحرب، لا يزال قيد المناقشة والمراجعة داخل طهران"، مؤكدًا أنه لم يتم إرسال أي رد رسمي حتى الآن.
وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة
"مهر"، أن "إيران تتعامل مع المقترحات المطروحة بحذر شديد"، مشيرًا إلى أن سجل الولايات المتحدة في عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة والتجارب التاريخية بين الطرفين يدفع صناع القرار الإيرانيين إلى التدقيق في جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوة.
وأضاف أن "فريق التفاوض الإيراني يركز على ضمان تحقيق مكاسب عملية وملموسة لإيران، مستندًا في ذلك إلى الخبرات والتجارب السابقة في مسار المفاوضات مع واشنطن".
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل
"، مشيرًا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن "من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية"، وفق تعبيره.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران
قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".
وتابع أن "الأمر ليس بسيطًا. نحن نتحدث عن دولة كبيرة جدًا، عنهم، دولة كبيرة جدًا تعقد اتفاقًا. هناك عداء هائل بالفعل"، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم. وفي الواقع ليس سهلًا من جانبنا أيضًا، لكننا نحصل على ما نحتاج إلى الحصول عليه".
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.