إعلام: ترامب هاجم نتنياهو بألفاظ نابية خلال اتصال هاتفي
سبوتنيك عربي
2026-06-02T01:20+0000
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقد أعصابه وانفجر غضبًا بألفاظ نابية خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد هدد بوقف العملية التفاوضية
مع الولايات المتحدة والتحرك ضد إسرائيل، إذا واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية ضد لبنان.
وذكرت مصادر لتقارير إخبارية، أن ترامب وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال بـ"المجنون"، وصرح في وجهه صاخبًا بألفاظ نابية متسائلاً عما يفعله.
علاوة على ذلك، ذكّر الرئيس الأميركي نتنياهو بالمحاكمة القضائية المستمرة ضده منذ سنوات، حيث يواجه رئيس الوزراء اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وكان ترامب قد انتقد هذه المحاكمة مرارًا، وفي عام 2025 أرسل رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دعاه فيها إلى العمل على إنهاء الملاحقات الجنائية و"العفو" عن نتنياهو.
ونُقل عن ترامب قوله لنتنياهو خلال المكالمة الهاتفية: "لولا وجودي لكان ينتهي بك المطاف في السجن. والآن الجميع يكرهك، وبسبب ذلك بات الجميع يكرهون إسرائيل".
ووفقًا للموقع، كان ترامب على علم بأن "حزب الله" يقصف إسرائيل، إلا أنه تولد لديه انطباع في الأيام الأخيرة بأن نتنياهو يلجأ إلى تصعيد غير متناسب في الرد، كما يبدي الرئيس الأميركي قلقًا إزاء عدد الضحايا في لبنان.
يُذكر أنه بناءً على نتائج المفاوضات التي جرت في واشنطن في 16 نيسان/أبريل الماضي، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ورغم ذلك، تواصل تل أبيب مهاجمة عشرات البلدات في جنوب لبنان يوميًا وتبقي عددًا من القرى الحدودية تحت سيطرتها النارية، وفي المقابل ينفذ حزب الله اللبناني عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية.