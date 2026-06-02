مندوب لبنان بمجلس الأمن: الانتهاكات الإسرائيلية ترقى لمستوى جرائم الحرب في حالات كثيرة

سبوتنيك عربي

أكد مندوب لبنان لدى مجلس الأمن، أحمد عرفة، أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتِها وممارستها الهدامة المقوضة للاستقرار في لبنان والمنطقة، مشيرًا إلى أن بعض هذه... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

وقال عرفة في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن لبنان: "استمرت إسرائيل بانتهاكاتها وبممارساتها الهدامة المقوضة للاستقرار في لبنان والمنطقة وكأنما القصد من هذه الانتهاكات إفشال مشروع نهضة الدولة الضامنة وحدها لأمن مواطنيها والمصممة على المساهمة في استباب الأمن والسلم في محيطها والملتزمة أصلا بالقرارات الدولية ذات الصلة بها ومنها القرار 1701".وتابع أن "استحداث مناطق أمنية ورسم خطوط جغرافية هو احتلال مباشر وانتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها. ويجب على هذا المجلس، متحدًا، إدانة هذه الاعتداءات والقيام بما يترتب عليه من التزامات بموجب الميثاق لوضع حد لها".كانت السفارة اللبنانية في واشنطن أعلنت في بيان لها أنها تلقت تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأميركي الذي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات مع إسرائيل، لافتةً أنه بموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.ويعد هذا التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل هو الأول منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع. ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.

