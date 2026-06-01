https://sarabic.ae/20260601/نتنياهو-بعد-اتصال-ترامب-موقفنا-ثابت-وسنواصل-العمل-كما-هو-مخطط-في-جنوب-لبنان-1113951338.html

نتنياهو بعد اتصال ترامب: ‏موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان

نتنياهو بعد اتصال ترامب: ‏موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه خلاله بموقف إسرائيل تجاه التصعيد في لبنان. 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T19:58+0000

2026-06-01T19:58+0000

2026-06-01T19:59+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113829903_0:0:1464:824_1920x0_80_0_0_09962b828d38ae5aca37a3a8b2287fc8.jpg

وقال نتنياهو، إنه "في حال لم يوقف حزب الله هجماته على المدن والمواطنين الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستشن هجوماً يستهدف ما وصفها بـ"أهداف إرهابية" في العاصمة اللبنانية بيروت".وأكد أن "موقف بلاده ثابت بشأن إمكانية تنفيذ ضربات في بيروت إذا استمر إطلاق الهجمات من الجانب اللبناني"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان وفق الخطط المقررة.وأضاف نتنياهو، أن "العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر دون تغيير"، في إطار ما وصفه بجهود حماية الأمن الإسرائيلي والرد على مصادر التهديد.وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "ثريد سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحاً أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.وأكد ترامب، أن "التفاهم يتضمن التزاماً متبادلاً، حيث لن تهاجم إسرائيل حزب الله، كما لن يهاجم حزب الله إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال

https://sarabic.ae/20260601/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يرد-على-إعلان-ترامب-لا-وقف-لإطلاق-النار-في-لبنان-1113949770.html

https://sarabic.ae/20260601/الرئاسة-اللبنانية-تعلن--موافقة-حزب-الله-على-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1113949945.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب