https://sarabic.ae/20260601/نتنياهو-بعد-اتصال-ترامب-موقفنا-ثابت-وسنواصل-العمل-كما-هو-مخطط-في-جنوب-لبنان-1113951338.html
نتنياهو بعد اتصال ترامب: موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان
نتنياهو بعد اتصال ترامب: موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه خلاله بموقف إسرائيل تجاه التصعيد في لبنان. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T19:58+0000
2026-06-01T19:58+0000
2026-06-01T19:59+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113829903_0:0:1464:824_1920x0_80_0_0_09962b828d38ae5aca37a3a8b2287fc8.jpg
وقال نتنياهو، إنه "في حال لم يوقف حزب الله هجماته على المدن والمواطنين الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستشن هجوماً يستهدف ما وصفها بـ"أهداف إرهابية" في العاصمة اللبنانية بيروت".وأكد أن "موقف بلاده ثابت بشأن إمكانية تنفيذ ضربات في بيروت إذا استمر إطلاق الهجمات من الجانب اللبناني"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان وفق الخطط المقررة.وأضاف نتنياهو، أن "العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر دون تغيير"، في إطار ما وصفه بجهود حماية الأمن الإسرائيلي والرد على مصادر التهديد.وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "ثريد سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحاً أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.وأكد ترامب، أن "التفاهم يتضمن التزاماً متبادلاً، حيث لن تهاجم إسرائيل حزب الله، كما لن يهاجم حزب الله إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال
https://sarabic.ae/20260601/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يرد-على-إعلان-ترامب-لا-وقف-لإطلاق-النار-في-لبنان-1113949770.html
https://sarabic.ae/20260601/الرئاسة-اللبنانية-تعلن--موافقة-حزب-الله-على-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1113949945.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113829903_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_397e3d9b6a207b8e437b923b10c6d9d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب
نتنياهو بعد اتصال ترامب: موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان
19:58 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 19:59 GMT 01.06.2026)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه خلاله بموقف إسرائيل تجاه التصعيد في لبنان.
وقال نتنياهو، إنه "في حال لم يوقف حزب الله هجماته على المدن والمواطنين الإسرائيليين، فإن إسرائيل ستشن هجوماً يستهدف ما وصفها بـ"أهداف إرهابية" في العاصمة اللبنانية بيروت".
وأكد أن "موقف بلاده ثابت بشأن إمكانية تنفيذ ضربات في بيروت إذا استمر إطلاق الهجمات من الجانب اللبناني"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان وفق الخطط المقررة.
وأضاف نتنياهو، أن "العمليات العسكرية في جنوب لبنان ستستمر دون تغيير"، في إطار ما وصفه بجهود حماية الأمن الإسرائيلي والرد على مصادر التهديد.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "ثريد سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحاً أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأكد ترامب، أن "التفاهم يتضمن التزاماً متبادلاً، حيث لن تهاجم إسرائيل حزب الله، كما لن يهاجم حزب الله إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية
في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال