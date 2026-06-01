ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يحدث خلال الأسبوع المقبل

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يحدث خلال الأسبوع المقبل
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل"،... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
23:00 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 04:53 GMT 02.06.2026)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن "من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية"، وفق تعبيره.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".
وتابع أن "الأمر ليس بسيطًا. نحن نتحدث عن دولة كبيرة جدًا، عنهم، دولة كبيرة جدًا تعقد اتفاقًا. هناك عداء هائل بالفعل"، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم. وفي الواقع ليس سهلًا من جانبنا أيضًا، لكننا نحصل على ما نحتاج إلى الحصول عليه".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
ترامب: الاتفاق المفترض مع إيران يؤكد أنها لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية
أمس, 01:32 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران "تعتبر انتهاك وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في أي من الجبهات، خرقًا يشمل جميع الجبهات".
وأضافت: "انتهك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار بشكل فاضح، واعتدى على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف عدة من اللبنانيين، وتشريد مليوني شخص، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين في ذلك البلد".

وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أنها "تذكّر باتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ، في 8 أبريل (نيسان الماضي)، والذي أوقف بموجبه العدوان الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع الجبهات"، مشيرة إلى أن "انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات يُعدّ انتهاكًا له في جميع الجبهات".

واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
