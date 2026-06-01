ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يحدث خلال الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل"،... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T23:00+0000

وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".وتابع أن "الأمر ليس بسيطًا. نحن نتحدث عن دولة كبيرة جدًا، عنهم، دولة كبيرة جدًا تعقد اتفاقًا. هناك عداء هائل بالفعل"، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم. وفي الواقع ليس سهلًا من جانبنا أيضًا، لكننا نحصل على ما نحتاج إلى الحصول عليه".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران "تعتبر انتهاك وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في أي من الجبهات، خرقًا يشمل جميع الجبهات".وأضافت: "انتهك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار بشكل فاضح، واعتدى على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف عدة من اللبنانيين، وتشريد مليوني شخص، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين في ذلك البلد".واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

