الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن لبنان تؤكد الدور الأمريكي المباشر في العدوان الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أن "التطورات الجارية في لبنان وسوريا والقدس، تُظهر بوضوح أن الأزمة الإقليمية... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T11:01+0000

2026-06-02T11:13+0000

وقال غريب آبادي، عبر حسابه على منصة "إكسط، إن "إسرائيل تواصل، انتهاك سيادة الدول وتقويض اتفاقات وقف إطلاق النار والتعدي على حقوق الفلسطينيين"، معتبرًا أن "هذه الممارسات تمثّل السبب الرئيسي لاستمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".ودعا مجلس الأمن الدولي إلى "تجاوز مرحلة التعبير عن القلق وإصدار البيانات العامة، واتخاذ قرارات عقابية ملزمة بحق إسرائيل"، مؤكدًا أن "القانون الدولي لا يمكن حمايته من خلال الإدانات غير الفعّالة"، على حد وصفه.وعلّق غريب آبادي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تدخله لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن هجوم واسع على العاصمة اللبنانية بيروت، معتبرًا أن "هذه التصريحات لا تعكس فقط مساعي واشنطن للتهدئة، بل تؤكد أيضًا قدرتها المباشرة على التأثير في القرارات العسكرية الإسرائيلية".وشدد غريب آبادي على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية لوقف التصعيد وضمان احترام سيادة الدول وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم