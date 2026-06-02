الخارجية الإيرانية: تصريحات ترامب بشأن لبنان تؤكد الدور الأمريكي المباشر في العدوان الإسرائيلي
2026-06-02T11:01+0000
11:01 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 11:13 GMT 02.06.2026)
أكد كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، أن "التطورات الجارية في لبنان وسوريا والقدس، تُظهر بوضوح أن الأزمة الإقليمية الحالية ليست نتيجة توترات متفرقة، بل هي نتاج جرائم إسرائيل واستمرار إفلاتها من العقاب"، وفق تعبيره.
وقال غريب آبادي، عبر حسابه على منصة "إكسط، إن "إسرائيل تواصل، انتهاك سيادة الدول وتقويض اتفاقات وقف إطلاق النار والتعدي على حقوق الفلسطينيين"، معتبرًا أن "هذه الممارسات تمثّل السبب الرئيسي لاستمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى "تجاوز مرحلة التعبير عن القلق وإصدار البيانات العامة، واتخاذ قرارات عقابية ملزمة بحق إسرائيل"، مؤكدًا أن "القانون الدولي لا يمكن حمايته من خلال الإدانات غير الفعّالة"، على حد وصفه.
وعلّق غريب آبادي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تدخله لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن هجوم واسع على العاصمة اللبنانية بيروت، معتبرًا أن "هذه التصريحات لا تعكس فقط مساعي واشنطن للتهدئة، بل تؤكد أيضًا قدرتها المباشرة على التأثير في القرارات العسكرية الإسرائيلية".
وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني أن "القدرة على تغيير قرار يتعلق بمهاجمة عاصمة دولة مستقلة عبر اتصال هاتفي، تثير تساؤلات حول أسباب استمرار الانتهاكات والهجمات والضغوط، التي تعرض لها لبنان خلال الأشهر الماضية، رغم الدعم السياسي والعسكري الغربي لإسرائيل".
وشدد غريب آبادي على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية لوقف التصعيد وضمان احترام سيادة الدول وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار".
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار
بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".