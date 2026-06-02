‏نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/نتنياهو-النظام-الإيراني-سيسقط-في-نهاية-المطاف-1113958595.html
‏نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف
‏نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "إيران دفعت ثمناً باهظاً جداً حتى الآن"، مشيراً إلى أن أي طرف يخطط ضد إسرائيل يعلم أن مؤامراته... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T09:42+0000
2026-06-02T09:42+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113408953_0:0:1345:758_1920x0_80_0_0_f793f3b8ff97393d3fa78eedade3f3a3.jpg
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت"، مؤكداً أن "هذا النظام سيسقط في نهاية المطاف"، على حد تعبيره.وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، قائلاً إنه "لا يوجد جهاز استخباري أو جهاز إحباط أفضل منه"، وذلك في سياق حديثه عن قدرات إسرائيل الأمنية والاستخبارية.وأفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية تخشى من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه "إذا لم يغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى أن "واشنطن رضخت لضغوط تل أبيب في هذا الملف"، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "نتنياهو دفع ترامب، خلال زياراته إلى البيت الأبيض، نحو الانخراط في الصراع مع إيران".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على المواني الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260602/إيران-تهدد-بوقف-المفاوضات-مع-أمريكا-إذا-استمرت-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-1113955242.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113408953_150:0:1345:896_1920x0_80_0_0_14f7036e0177d65e7ebbb7ecd1fc10bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

‏نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف

09:42 GMT 02.06.2026
© REUTERS ILIA YEFIMOVICHرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© REUTERS ILIA YEFIMOVICH
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "إيران دفعت ثمناً باهظاً جداً حتى الآن"، مشيراً إلى أن أي طرف يخطط ضد إسرائيل يعلم أن مؤامراته ستفشل وأن الثمن سيكون باهظاً للغاية.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت"، مؤكداً أن "هذا النظام سيسقط في نهاية المطاف"، على حد تعبيره.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، قائلاً إنه "لا يوجد جهاز استخباري أو جهاز إحباط أفضل منه"، وذلك في سياق حديثه عن قدرات إسرائيل الأمنية والاستخبارية.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
إيران تهدد بوقف المفاوضات مع أمريكا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
05:31 GMT
وأفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية تخشى من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".
وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه "إذا لم يغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".
وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى أن "واشنطن رضخت لضغوط تل أبيب في هذا الملف"، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "نتنياهو دفع ترامب، خلال زياراته إلى البيت الأبيض، نحو الانخراط في الصراع مع إيران".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على المواني الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала