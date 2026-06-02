‏نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "إيران دفعت ثمناً باهظاً جداً حتى الآن"، مشيراً إلى أن أي طرف يخطط ضد إسرائيل يعلم أن مؤامراته...

2026-06-02T09:42+0000

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت"، مؤكداً أن "هذا النظام سيسقط في نهاية المطاف"، على حد تعبيره.وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”، قائلاً إنه "لا يوجد جهاز استخباري أو جهاز إحباط أفضل منه"، وذلك في سياق حديثه عن قدرات إسرائيل الأمنية والاستخبارية.وأفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية تخشى من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".وأوضحت المصادر الإسرائيلية أنه "إذا لم يغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى أن "واشنطن رضخت لضغوط تل أبيب في هذا الملف"، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن "نتنياهو دفع ترامب، خلال زياراته إلى البيت الأبيض، نحو الانخراط في الصراع مع إيران".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار، غير أن المفاوضات التي جرت لاحقًا في إسلام آباد انتهت من دون نتائج، فيما لم يُعلن عن استئناف القتال، لكن الولايات المتحدة بدأت فرض حصار على المواني الإيرانية.

