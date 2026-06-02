إيران تهدد بوقف المفاوضات مع أمريكا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الاثنين، أن طهران "بذلت جهودًا خلال اليومين الماضيين، من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "أي...
2026-06-02T05:31+0000
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الاثنين، أن طهران "بذلت جهودًا خلال اليومين الماضيين، من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن وقف الاعتداءات على جميع الجبهات، وفي مقدمتها لبنان".
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أوضح قاليباف أن "إيران عازمة على العمل من أجل إقرار وقف لإطلاق النار يشمل كامل الأراضي اللبنانية وجنوبي لبنان بشكل خاص"، محذرًا من أن "استمرار جرائم إسرائيل في لبنان، سيدفع طهران إلى وقف المفاوضات والوقوف في مواجهة هذه الاعتداءات"، بحسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأشار قاليباف إلى أن "حزب الله" وحركة أمل، يدافعان اليوم عن وطنهما وعن الأمة الإسلامية معًا"، مضيفًا أن "العلاقة بين إيران ولبنان لا يمكن قطعها، وأن دماء الإيرانيين واللبنانيين واحدة".
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تقديره للجهود التي تبذلها إيران لوقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان "لن ينسى أبدًا المواقف الإيجابية لإيران، في هذه المرحلة الحساسة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا مثمرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله"، عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات "أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل".
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.
يأتي ذلك بعدما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.