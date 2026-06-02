إيران تهدد بوقف المفاوضات مع أمريكا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/إيران-تهدد-بوقف-المفاوضات-مع-أمريكا-إذا-استمرت-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-1113955242.html
إيران تهدد بوقف المفاوضات مع أمريكا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
إيران تهدد بوقف المفاوضات مع أمريكا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الاثنين، أن طهران "بذلت جهودًا خلال اليومين الماضيين، من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "أي... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T05:31+0000
2026-06-02T05:31+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1f/1113908461_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_0b8e75d5ff6a483496bb2161117d3cc4.jpg
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أوضح قاليباف أن "إيران عازمة على العمل من أجل إقرار وقف لإطلاق النار يشمل كامل الأراضي اللبنانية وجنوبي لبنان بشكل خاص"، محذرًا من أن "استمرار جرائم إسرائيل في لبنان، سيدفع طهران إلى وقف المفاوضات والوقوف في مواجهة هذه الاعتداءات"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأشار قاليباف إلى أن "حزب الله" وحركة أمل، يدافعان اليوم عن وطنهما وعن الأمة الإسلامية معًا"، مضيفًا أن "العلاقة بين إيران ولبنان لا يمكن قطعها، وأن دماء الإيرانيين واللبنانيين واحدة".من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تقديره للجهود التي تبذلها إيران لوقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان "لن ينسى أبدًا المواقف الإيجابية لإيران، في هذه المرحلة الحساسة".وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا مثمرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأضاف أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله"، عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات "أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل".وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.
https://sarabic.ae/20260602/مندوب-لبنان-بمجلس-الأمن-الانتهاكات-الإسرائيلية-ترقى-لمستوى-جرائم-الحرب-في-حالات-كثيرة-1113953308.html
https://sarabic.ae/20260601/نتنياهو-بعد-اتصال-ترامب-موقفنا-ثابت-وسنواصل-العمل-كما-هو-مخطط-في-جنوب-لبنان-1113951338.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1f/1113908461_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_3a460d68c05b67dd4c4752b0f6ed2d9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران تهدد بوقف المفاوضات مع أمريكا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

05:31 GMT 02.06.2026
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الاثنين، أن طهران "بذلت جهودًا خلال اليومين الماضيين، من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن وقف الاعتداءات على جميع الجبهات، وفي مقدمتها لبنان".
وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أوضح قاليباف أن "إيران عازمة على العمل من أجل إقرار وقف لإطلاق النار يشمل كامل الأراضي اللبنانية وجنوبي لبنان بشكل خاص"، محذرًا من أن "استمرار جرائم إسرائيل في لبنان، سيدفع طهران إلى وقف المفاوضات والوقوف في مواجهة هذه الاعتداءات"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأشار قاليباف إلى أن "حزب الله" وحركة أمل، يدافعان اليوم عن وطنهما وعن الأمة الإسلامية معًا"، مضيفًا أن "العلاقة بين إيران ولبنان لا يمكن قطعها، وأن دماء الإيرانيين واللبنانيين واحدة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
مندوب لبنان بمجلس الأمن: الانتهاكات الإسرائيلية ترقى لمستوى "جرائم حرب" في حالات كثيرة
00:10 GMT
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تقديره للجهود التي تبذلها إيران لوقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان "لن ينسى أبدًا المواقف الإيجابية لإيران، في هذه المرحلة الحساسة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا مثمرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله"، عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات "أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
نتنياهو بعد اتصال ترامب: ‏موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان
أمس, 19:58 GMT
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.

يأتي ذلك بعدما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала