https://sarabic.ae/20260602/إيران-تهدد-بوقف-المفاوضات-مع-أمريكا-إذا-استمرت-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-1113955242.html

إيران تهدد بوقف المفاوضات مع أمريكا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

إيران تهدد بوقف المفاوضات مع أمريكا إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الاثنين، أن طهران "بذلت جهودًا خلال اليومين الماضيين، من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "أي... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T05:31+0000

2026-06-02T05:31+0000

2026-06-02T05:31+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

أخبار حزب الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1f/1113908461_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_0b8e75d5ff6a483496bb2161117d3cc4.jpg

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أوضح قاليباف أن "إيران عازمة على العمل من أجل إقرار وقف لإطلاق النار يشمل كامل الأراضي اللبنانية وجنوبي لبنان بشكل خاص"، محذرًا من أن "استمرار جرائم إسرائيل في لبنان، سيدفع طهران إلى وقف المفاوضات والوقوف في مواجهة هذه الاعتداءات"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأشار قاليباف إلى أن "حزب الله" وحركة أمل، يدافعان اليوم عن وطنهما وعن الأمة الإسلامية معًا"، مضيفًا أن "العلاقة بين إيران ولبنان لا يمكن قطعها، وأن دماء الإيرانيين واللبنانيين واحدة".من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تقديره للجهود التي تبذلها إيران لوقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا أن لبنان "لن ينسى أبدًا المواقف الإيجابية لإيران، في هذه المرحلة الحساسة".وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا مثمرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأضاف أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله"، عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات "أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل".وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.

https://sarabic.ae/20260602/مندوب-لبنان-بمجلس-الأمن-الانتهاكات-الإسرائيلية-ترقى-لمستوى-جرائم-الحرب-في-حالات-كثيرة-1113953308.html

https://sarabic.ae/20260601/نتنياهو-بعد-اتصال-ترامب-موقفنا-ثابت-وسنواصل-العمل-كما-هو-مخطط-في-جنوب-لبنان-1113951338.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم