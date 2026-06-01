https://sarabic.ae/20260601/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-السفينة-ساريسكا-في-بحر-عمان-1113951698.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف السفينة "ساريسكا" في بحر عمان
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف السفينة "ساريسكا" في بحر عمان
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن "القوات البحرية التابعة له نفذت عملية عسكرية في منطقة بحر عُمان، استهدفت خلالها سفينة شحن تُدعى "ساريسكا"، قالت... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T20:36+0000
2026-06-01T20:36+0000
2026-06-01T20:36+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edb93925cba214ff6a178b72ebd8f4dc.jpg
وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أن العملية جاءت بعد هجوم عدواني شنّه الجيش الأمريكي على السفينة الإيرانية "ليان ستار"، مشيراً إلى أن الرد تم باستخدام صاروخ كروز استهدف السفينة المذكورة.وأكد الحرس الثوري، أن "أي اعتداء أمريكي في هذه المنطقة سيُواجَه بردّ حاسم".وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، بأنها تواصل الإشراف على مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرّح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورًا إيجابيًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260601/قطر-تؤكد-لإيران-أن-استخدام-مضيق-هرمز-كورقة-ضغط-يعمق-الأزمة-1113951064.html
https://sarabic.ae/20260530/برلماني-إيراني-إيران-لا-تنوي-جعل-مضيق-هرمز-موضوعا-للمفاوضات-أو-المساومة-1113903200.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_00f45a42723ba990ce2d9315f053f3f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف السفينة "ساريسكا" في بحر عمان
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن "القوات البحرية التابعة له نفذت عملية عسكرية في منطقة بحر عُمان، استهدفت خلالها سفينة شحن تُدعى "ساريسكا"، قالت إنها مملوكة لما وصفته بـ"العدو الأمريكي الإسرائيلي".
وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أن العملية جاءت بعد هجوم عدواني شنّه الجيش الأمريكي على السفينة الإيرانية "ليان ستار"، مشيراً إلى أن الرد تم باستخدام صاروخ كروز استهدف السفينة المذكورة.
وأكد الحرس الثوري، أن "أي اعتداء أمريكي في هذه المنطقة سيُواجَه بردّ حاسم".
وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، بأنها تواصل الإشراف على مرور السفن التجارية
عبر مضيق هرمز.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرّح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.
وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورًا إيجابيًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية.
وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.