الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف السفينة "ساريسكا" في بحر عمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن "القوات البحرية التابعة له نفذت عملية عسكرية في منطقة بحر عُمان، استهدفت خلالها سفينة شحن تُدعى "ساريسكا"، قالت...

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أن العملية جاءت بعد هجوم عدواني شنّه الجيش الأمريكي على السفينة الإيرانية "ليان ستار"، مشيراً إلى أن الرد تم باستخدام صاروخ كروز استهدف السفينة المذكورة.وأكد الحرس الثوري، أن "أي اعتداء أمريكي في هذه المنطقة سيُواجَه بردّ حاسم".وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، بأنها تواصل الإشراف على مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرّح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورًا إيجابيًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.

