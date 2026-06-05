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بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الدولي 2026
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تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
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عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
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شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
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كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
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حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
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29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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دميترييف: الحوار بين روسيا وأمريكا مستمر ويجري في مسارات عديدة
دميترييف: الحوار بين روسيا وأمريكا مستمر ويجري في مسارات عديدة
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن الحوار بين روسيا والولايات... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:34+0000
2026-06-05T13:34+0000
روسيا
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وقال دميترييف للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "هناك حوار جيد يجري في مسارات عديدة، لذا نحن مواصلون في هذا الحوار".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن العلاقات مع روسيا ستكون أكثر ودية عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات نظرا لامتلاك موسكو واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم.وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال حول أهمية الحفاظ على العلاقات مع قوة عظمى مثل روسيا: "أعتقد أن علاقاتنا ستصبح أكثر ودية وأسهل في الحفاظ عليها بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا".وأوضح غوساروف خلال مقابلة، أن الحوار بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إزالة "مسائل التوتر" مستمر ويتم إجراؤه على مستوى الخبراء المعنيين بشكل منتظم، وقال: "بالمناسبة، عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل قبل أسبوع".أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديلافروف وروبيو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
https://sarabic.ae/20260603/روبيو-يجب-على-أمريكا-الحفاظ-على-علاقاتها-مع-روسيا--1114018532.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

دميترييف: الحوار بين روسيا وأمريكا مستمر ويجري في مسارات عديدة

13:34 GMT 05.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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تابعنا عبر
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر ويجري في اتجاهات عديدة.
وقال دميترييف للصحفيين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "هناك حوار جيد يجري في مسارات عديدة، لذا نحن مواصلون في هذا الحوار".

وأشار إلى أنه تحدث هذا الأسبوع عدة مرات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، وقال ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "تحدثنا عدة مرات هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن العلاقات مع روسيا ستكون أكثر ودية عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات نظرا لامتلاك موسكو واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
روبيو: يجب على أمريكا الحفاظ على علاقاتها مع روسيا
3 يونيو, 18:28 GMT
وقال روبيو خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، ردا على سؤال حول أهمية الحفاظ على العلاقات مع قوة عظمى مثل روسيا: "أعتقد أن علاقاتنا ستصبح أكثر ودية وأسهل في الحفاظ عليها بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا".

من جانبه، صرّح ألكسندر غوساروف، مدير قسم إدارة شؤون شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية، أن خبراء روس وأمريكيين عقدوا اجتماعا قبل أسبوع لبحث إزالة "التوترات" في العلاقات الثنائية.

وأوضح غوساروف خلال مقابلة، أن الحوار بين وزارة الخارجية الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إزالة "مسائل التوتر" مستمر ويتم إجراؤه على مستوى الخبراء المعنيين بشكل منتظم، وقال: "بالمناسبة، عُقد آخر اجتماع من هذا القبيل قبل أسبوع".
أوشاكوف: ممثلو روسيا والولايات المتحدة سيناقشون قضايا ثقافية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
لافروف وروبيو يناقشان هاتفيا العلاقات الروسية الأمريكية
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