مؤسسات دولية كبرى تحذر: تعطل الملاحة في مضيق هرمز يهدد أمن الطاقة والاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
عقد رؤساء كل من وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، اجتماعًا لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسبل... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
عقد رؤساء كل من وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، اجتماعًا لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسبل تنسيق استجابة مؤسساتهم للتحديات الناجمة عنها، وفق بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة.
وحذرت المؤسسات الدولية في البيان
من أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبيل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي يهدد أمن الوقود واستقرار الأسواق والمرونة الاقتصادية العالمية.
وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا أيضا آليات دعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة، بما في ذلك خيارات تعزيز التعاون والدعم الجماعي عبر إجراءات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والتجارية الناجمة عن استمرار الحرب.
وانعكس الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لإمدادات النفط إلى السوق العالمية
من دول الخليج العربي، على مستويات تصدير النفط وإنتاجه؛ إذ تشهد معظم دول العالم حاليًا ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.