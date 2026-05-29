عراقجي: إيران تقف مع سلطنة عمان...وبحثنا مستقبل مضيق هرمز وإدارته
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (على اليسار)، ونظيره العُماني السيد بدر البوسعيدي قبيل المحادثات مع المبعوث الأمريكي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إجراء اتصال هاتفي وصفه بـ"المثمر" مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، مؤكدا "تضامن إيران مع سلطنة عُمان في مواجهة أي تهديد".
وقال عراقجي عبر منصة "إكس" إن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكداً أن المناقشات تناولت "إدارة المضيق مستقبلا بما يتماشى مع المسؤوليات السيادية والقانون الدولي".
In very productive call with FM @badralbusaidi, expressed Iran's solidarity with Oman in face of any threat.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 29, 2026
We discussed Hormuz and its future administration in line with our sovereign responsibilities and international law.
We welcome consultation with all neighboring states. pic.twitter.com/MB6EVYNkNn
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد يوم الأربعاء الماضي، بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز.
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه سنراقب ذلك".
وأكمل: "على سلطنة عُمان أن تتصرف مثلها مثل أي دولة أخرى، وإلا سنضطر لنسفها، إنهم يدركون ذلك".
وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.
وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، ذكرت أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.