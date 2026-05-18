واشنطن توافق على تعليق العقوبات النفطية على إيران خلال فترة المفاوضات
سبوتنيك عربي
2026-05-18T13:31+0000
كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن "الولايات المتحدة وافقت في نصها الجديد على تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة المفاوضات، خلافًا لما ورد في المقترحات السابقة".
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية، عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض، قوله إن "تعليق العقوبات يعني إعفاءها أو رفعها بشكل مؤقت إلى حين التوصل إلى تفاهم نهائي بين الطرفين".
وأشار المصدر، إلى أن "إيران لا تزال تتمسك بمطلب رفع جميع العقوبات المفروضة عليها كجزء أساسي من التزامات الولايات المتحدة ضمن أي اتفاق محتمل".
في المقابل، اقترحت واشنطن رفع العقوبات المدرجة ضمن قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بصورة مؤقتة، إلى حين استكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي، وفقا للمصدر.
ياتي هذا بعدما أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعدّ قائمة بأهداف لشنّ ضربات ضد إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ هجمات جديدة على البلاد.
وقالت التقارير: "أعد البنتاغون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".
ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مجددا مع فريقه للأمن القومي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وكان قد حث الرئيس الأمريكي، يوم الأحد، إيران على الإسراع في إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الوقت عامل حاسم.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.