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بوتين: لاجدوى من الاجتماع مع زيلينسكي في الوقت الراهن
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رئيسة تنزانيا: منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أصبح أحد أهم منصات الحوار
رئيسة تنزانيا: منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أصبح أحد أهم منصات الحوار
سبوتنيك عربي
وصفت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية حسن، اليوم الجمعة، منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأنه منصة بالغة الأهمية لجذب الشركاء الدوليين. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T15:29+0000
2026-06-05T15:29+0000
العالم
روسيا
تنزانيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقالت خلال الجلسة العامة للمنتدى: "يُعدّ هذا المندى منصة بالغة الأهمية لهذا النوع من التفاعل (جذب الشركاء الدوليين)".كما أعلنت رئيسة تنزانيا، أن بلادها تخطط لمواصلة التعاون المتبادل المنفعة مع روسيا.وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، على ضرورة أن تواصل بلاده تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين. وقال بوتين: "يجب علينا بالتأكيد أن نعزز علاقاتنا مع الشركاء الأجانب".يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران، وتعد وكالة سبوتنيك الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
https://sarabic.ae/20260605/بث-مباشر-بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-2026-1114085057.html
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العالم, روسيا, تنزانيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
العالم, روسيا, تنزانيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

رئيسة تنزانيا: منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أصبح أحد أهم منصات الحوار

15:29 GMT 05.06.2026
© Sputnikمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
وصفت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، سامية حسن، اليوم الجمعة، منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأنه منصة بالغة الأهمية لجذب الشركاء الدوليين.
وقالت خلال الجلسة العامة للمنتدى: "يُعدّ هذا المندى منصة بالغة الأهمية لهذا النوع من التفاعل (جذب الشركاء الدوليين)".
كما أعلنت رئيسة تنزانيا، أن بلادها تخطط لمواصلة التعاون المتبادل المنفعة مع روسيا.

وقالت الرئيسة التنزانية خلال الجلسة العامة للمنتدى، "سيحتفل بلدانا بالذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية. بالتأكيد، نحن لا نعتبر هذه المحطة أمراً مسلماً به، بل نراها شهادة ثابتة على الالتزام الراسخ بالشراكة المتبادلة المنفعة الهادفة إلى تحسين حياة شعوبنا".

2026 بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
13:21 GMT
وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، على ضرورة أن تواصل بلاده تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين. وقال بوتين: "يجب علينا بالتأكيد أن نعزز علاقاتنا مع الشركاء الأجانب".
يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يُعقد هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران، وتعد وكالة سبوتنيك الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
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